Liepāja kandidēs uz 'Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027' titulu

Liepāja gatavos piedāvājumu un startēs titula "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" iegūšanai, informēja Liepājas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Pašvaldībā uzsver, ka tai ir visi priekšnosacījumi, lai šo titulu iegūtu, proti, Liepāja esot moderna, mūsdienīga 21. gadsimta pilsēta ar pasaules elpu un spēcīgām vēsturiskām tradīcijām – ar senāko profesionālo teātri valstī, vecāko simfonisko orķestri Baltijā, plašu un spēcīgu profesionālo mākslu un aktīviem amatieriem, daudzveidīgu izglītības sistēmu, attīstītu infrastruktūru un radošiem cilvēkiem, augšupejošu ekonomiku.

Ņemot vērā to, ka kultūras galvaspilsētas stāsts nav tikai par kultūru tradicionālajā izpratnē, bet par pilsētas attīstību kopumā, pašvaldība līdz ar pieteikšanos šim titulam iecerējusi veicināt reģionālo, nacionālo un starptautisko sadarbību, stiprinot pašu liepājnieku lojalitāti un lepnuma sajūtu par savu pilsētu, sacīja Lazdāne.

Viņa norādīja, ka darba grupā būs mākslas un kultūras profesionāļi, pilsētplānotāji, arhitekti, sabiedrības līdzdalības eksperti, izglītības speciālisti, mārketinga un uzņēmējdarbības pārstāvji un citu nozaru speciālisti.

Liepājas domes lēmumu par pilsētas pretendēšanu titulam plānots pieņemt oktobra domes sēdē, sacīja Lazdāne.

Trešdien, 23. septembrī, Rīgā notiek Eiropas Parlamenta (EP) deputātes, EP Kultūras un izglītības komitejas viceprezidentes Daces Melbārdes (VL-TB/LNNK) rīkota domnīca, kurā viņa aicina diskutēt par Latvijas reģionu pilsētu iespējām nest Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu 2027. gadā.

Melbārde iniciējusi starptautisku semināru – domnīcu "Eiropas kultūras galvaspilsēta Latvijā 2027", kurā aicina iepazīties ar Baltijas pilsētu pieredzi un diskutēt par Latvijas reģionu pilsētu iespējām nest Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu 2027. gadā.

Jau ziņots, ka Kultūras ministrija (KM) ir izsludinājusi Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlasi.

Pasākums "Eiropas kultūras galvaspilsēta" ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi – aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.

2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir jau otrā iespēja kādai no pilsētām saņemt Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 2014. gadā nosaukums tika piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.