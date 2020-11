Liepājā varēs aplūkot papildinātās realitātes izstādi

Lai veicinātu radošas, intelektuālas un inovatīvas vides attīstību Liepājā, Digitālo inovāciju parks ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko ģeneratīvā dizaina vides objektu izstādi papildinātajā realitātē, Liepājā.

Izstādes mērķis ir veicināt izpratni par ģeneratīvā dizaina un papildinātās realitātes izmantošanu mākslā un dizainā. Digitālo inovāciju parks piedāvās interesentiem uzzināt vairāk par papildināto realitāti bezmaksas vebinārā, kā arī aicina praktiski apgūt prasmes, un izstrādāt savu risinājumu meistarklasē.

Sākot no 25. novembra Liepājā apskatei būs pieejami trīs objekti papildinātajā realitātē. Skulptūru tematika – "Dāvana liepājniekiem". Divas skulptūras radījis Toms Balodis (3D modelēšanas/CAD speciālists) – veltījumu kultūras baudītājiem "Vēja vijole", kas atradīsies pie koncertzāles "Lielais dzintars", un "Latvija Liepājas sirdī" Rožu laukumā. Trešā skulptūra "Solis līdz risinājumam" atradīsies pie Gulbju dīķa, Piejūras parkā – šis darbs ir reāls risinājums (īpašas formas apavu zole), kas uzlabos dzīves kvalitāti un atvieglos pārvietošanos kādai liepājniecei. To radījis liepājnieks Edgars Birznieks ģeneratīvā dizaina meistarklasē. Lai apskatītu skulptūras, nepieciešams viedtālrunis, kurā lejupielādēta lietotne "Liepaja AR". Lietotne būs pieejama lejupielādei no 25. novembra gan iOs, gan Android lietotājiem.

Augmentētā jeb papildināta realitāte ļauj eksponēt un aplūkot ekspozīciju ikvienam, kas izmanto viedierīces, jo tā nav ierobežota laikā, telpā vai dimensijās. Dizaineris, apvienojumā ar mūsdienu tehnoloģijām un mākslīgo intelektu, spēj radīt unikālus darbus. Šī brīža globālā situācija ietekmējusi gan kultūras radītājus, gan patērētājus. Lai radošie sabiedrības un kultūras procesi neapstātos, viedo tehnoloģiju izmantošana un augmentētās realitātes vide ļauj baudīt saturu sev ērtā laikā un ievērojot distanci no citiem, raksta izstādes veidotāji.

26. novembrī pulksten 19 bezmaksas vebinārā būs izdevība uzzināt, kādas iespējas sniedz papildinātā realitāte. Vebināra laikā dalībnieki gūs ieskatu par dažādiem realitāšu veidiem un iepazīs tehnoloģijas, kuras izmanto augmentēto realitāti. Kā arī- uzzinās, ar ko labāk sākt savu ceļu augmentētās realitātes izstrādē.

Iegūtās zināšanas varēs nostiprināt praktiskā meistarklasē, 28. novembrī. Tiešsaistes meistarklasē varēs uzzināt, kas nepieciešams veiksmīgam papildinātās realitātes projektam; kā sagatavot projektu uzstādīšanai uz tālruņa, kā arī apgūt "Unity Asset Store" izmantošanu un iemācīties ievietot augmentētus objektus ar dažādiem paņēmieniem. Meistarklase notiks "Zoom" vidē ar papildus izdales materiāliem, un pēc meistarklases, dalībnieks saņems tās ierakstu e-pastā.

Dalība vebinārā ir bez maksas. Vienas meistarklases cena ir 10 eiro. Pieteikšanās vebināram un meistarklasēm šeit. Vairāk informācija par izstādi – šeit.