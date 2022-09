Liepājas mākslas forumā ar izrādi un meistarklasēm viesosies Rīgas cirks

Koncertzāles "Lielais dzintars" rīkotajā mūsdienu mākslas festivālā "Liepājas Mākslas forums" pirmoreiz viesosies Rīgas cirks – svētdien, 2. oktobrī pulksten 11 un 14 cirka mākslinieki piedāvās laikmetīgo izrādi "Citroni un medus". Papildu piedzīvojums izrāžu apmeklētājiem būs iespēja piedalīties "Rīgas cirka skolas" vadītās meistarklasēs, kurās bērni varēs apgūt žonglēšanas un līdzsvara disciplīnas.

Kā "Delfi" vēsta koncertzāles pārstāvji, Rīgas cirka producētā izrāde "Citroni un medus" ir aizkustinošs un brīžiem dauzonīgs stāsts par draudzību, priekiem, skumjām un ikdienišķām dzīves situācijām, kas parāda, ka katrā dzīves nopietnībā var saskatīt prieku un spēli. Viena no izrādes veidotājām, gaisa akrobāte Grēte Grosa (Grete Gross) atklāj, ka iedvesmu šai izrādei smēlusies no savas pieredzes un domām par to, kā pieaugt, bet nepazaudēt dzīvesprieku, pat tad, kad jāsaskaras ar grūtībām vai kad ceļa biedrs kļuvis apnicīgs un nogurdinošs.

Šo rotaļīgo un pamācošo stāstu kustībās un palēcienos Grēte izdejos un izdziedās kopā ar akrobātu Juha-Mati Eskelinenu (Juha-Matti Eskelinen) no Somijas. Par to, kas gaidāms, vēsta arī izrādes apraksts: "Kad puisim ir labs un draudzīgs noskaņojums, tad meitenei nav. Un otrādi! Tomēr ir brīži, kad saprašanās ir iespējama – tāpat kā ir iespējams salto, dziedāšana, stāvot otram uz pleciem, un prasme veikli noķert krītošu puķupodu. Cirks ir prieks un brīnums, un kāpēc lai tāda nebūtu arī dzīve un attiecības!"

Starp abām izrādēm apmeklētāji tiks aicināti piedalīties "Rīgas cirka skolas" vadītās meistarklasēs, kurās dažāda vecuma bērni profesionālu pasniedzēju vadībā varēs izmēģināt vairākas cirka disciplīnas, kā žonglēšanu ar bumbiņām, žonglēšanu ar lakatiņiem vai ķīniešu šķīvīšiem un pastaigas ar ķekatām, līdzsvara pedālīšiem vai staigājamiem spainīšiem. Ņemot vērā meistarklašu norises laikus, pirmās izrādes apmeklētāji aicināti piedalīties meistarklasēs pēc izrādes beigām pulksten 12, savukārt otrās izrādes apmeklētāji aicināti ierasties uz tām stundu pirms izrādes sākuma pulksten 13.

"Visās meistarklasēs pasniedzēji veicamos uzdevumus pielāgos atbilstoši dalībnieka spējām, dodot katram bērnam iespēju iepazīt kādu no cirka disciplīnām. Žonglēšana ir viena no atpazīstamākajām cirka disciplīnām, taču bumbiņu vai lakatiņu mētāšana ne tikai izskatās iespaidīgi, bet arī attīsta žonglētājam koordināciju, koncentrēšanās spēju un veiklību. Daudzi noteikti ir paguvuši arī izmēģināt staigāšanu ar ķekatām, taču mēs to iemācīsim darīt pareizi un pārliecinoši. Pie tam, trenēt savas līdzsvara spējas var būt noderīgi ne tikai cirkā, bet arī ikdienā," uzsver Rīgas cirka izbraukumu koordinatore Renāte Saulīte.

Izrādes un meistarklašu mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem no četru gadu vecuma un pieaugušie. Rīgas cirka izrāde "Citroni un medus" notiks Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Kamerzālē, savukārt cirka disciplīnu meistarklases – koncertzāles publiskajā zonā. Bērniem līdz divu gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Bērniem, kas vecāki par diviem gadiem, jāiegādājas atsevišķa ieejas biļete.