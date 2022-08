Ceturtdien, 18. augustā, Likteņdārzā svinīgi atklās jaunuzcelto Saieta namu – ēku, kas būs viens no centrālajiem objektiem dārzā un kļūs par jaunu kultūras un sabiedriskās dzīves centru visā Aizkraukles novadā, vēsta Kokneses fonda pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saieta nama projekta autors ir arhitekts Andris Kronbergs un SIA "Arhis Arhitekti". Ēka telpiski veidota kā kalns vai tilta aizsākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – no pagātnes uz nākotni.

Saieta nama atklāšanā ar apsveikumu klātienē piedalīsies Valsts prezidents Egils Levits, uz svinīgo ceremoniju aicināti ilggadīgi Likteņdārza idejas atbalstītāji un ziedotāji, kuriem biedrība "Kokneses fonds" pateicas par neatsveramu ieguldījumu Saieta nama tapšanā.

Saieta nama būvniecība Likteņdārzā tika uzsākta 2016. gada nogalē, kad ēkas pamatos ievietoja simbolisku kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Ēkas būvniecībā un labiekārtošanā investēti vairāk nekā trīs miljoni eiro.

Līdz ar Saieta nama uzbūvēšanu īstenojies Kokneses fonda sen lolots mērķis – radīt modernu un arhitektoniski augstvērtīgu celtni, kas dos iespēju Likteņdārzam darboties visu gadu, rīkojot piemiņas, izglītības un kultūras pasākumus plašām auditorijām. Ēka ir ne vien laikmetīga no arhitektūras viedokļa, bet arī no ēkas tehniskā izpildījuma – iekštelpu apdare ir veidota no dabīgiem materiāliem, ēkai ir dabiskā vēdināšana un citi tālredzīgi risinājumi. Īpašs arhitektoniskais elements ir Saieta nama jumts, kas veidots kā skatu laukums.

Saieta nama kopējā platība ir 700m² un tā būs Likteņdārza sabiedriskais centrs. Ēkā ir divas multifunkcionālas zāles dažādiem pasākumiem, t.sk. konferencēm, koncertiem un citiem notikumiem, kā arī tiks iekārtota kafejnīca un suvenīru veikals.

Likteņdārzs ir unikāla, par ziedojumiem veidota piemiņas vieta, kas pēc pasaulē pazīstama Japānas ainavu arhitekta Šunmjō Masuno (Masuno Shunmyō) projekta un arhitekta Andra Kronberga uzraudzībā tiek veidota uz salas Daugavā pie Kokneses.