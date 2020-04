LLMC piedāvā tiešsaistes lasīšanas darbnīcu par pandēmiju un tās metaforām

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) 7. aprīlī pulksten 18.00 neformālās izglītības programmā "Vakarskola" aicina uz lasīšanas darbnīcu "Pandēmija un tās metaforas", portālu "Delfi" informē LLMC pārstāvji.

Darbnīca notiks Zoom tiešsaistē. Saite šeit. Lai piedalītos, iepriekš lejupielādējiet aplikāciju "Zoom"

“Covid-19 pandēmija ir radījusi ārkārtējo stāvokli, kas izaicina ne vien veselības nozari, bet arī daudzas citas sociālās jomas. Tā līdz nepazīšanai mainījusi ikviena ikdienas dzīvi, kurā ienākušas bailes un frustrācija, apstāšanās, sociālā distancēšanās un pašizolācija, jauni saziņas veidi un uzraudzības metodes, taču arī jauna veida solidaritāte sabiedrībā,” ralsta LLMC pārstāvji.

Šis stāvoklis aktualizē arī virkni ētiskus un ontoloģiskus jautājums. Itāļu filozofs Roberto Espozito, analizējot to, kas būtiski raksturo mūsdienas – šodienas iespējas un arī pretrunas –, izceļ imunitātes un imunizācijas kategorijas: “Imunitāte pasargā no riskiem, kuriem kāds ir pakļauts, taču vienlaikus tā ir pretstats kopienas kategorijai. Ja kopienu raksturo rūpes par otru, imunitāte atceļ šo nosacījumu, tā pārtrauc sociālās aprites ķēdi. Tādējādi tā ir saistīta gan ar šodienas prasībām un cerībām, gan ar konfliktiem un traumām”.

Tomēr rūpes par pašaizsardzību nepieder tikai šodienai; nāvējošu vīrusu izplatība globālā mērogā ir skārusi sabiedrības arī iepriekš. Sūzena Sontāga darbā “AIDS un tā metaforas” pētījusi, kā slimības, arī pandēmijas, rada jaunas metaforas un mītus – nāvējošu vīrusu izplatīšanās nereti salīdzinātas ar invāziju, ar piesārņojumu, ar nezināma svešinieka uzbrukumu, ar apokaliptisku pasauli. Šādas metaforas ir pesimistisks skatījums uz epidemoloģisko situāciju, kas drīzāk rada paranoju, nevis to skaidro: “Tas, ka pat apokalipse var tikt padarīta par daļu no ikdienas gaidu horizonta, ir nepārspējama vardarbība pret mūsu realitātes izjūtu un cilvēcīgumu. Ir ļoti vēlams, lai konkrētā draudīgā slimība šķistu parasta. Lai pat ar nozīmi vispiepildītākā slimība būtu tikai slimība.”

Darbnīcā tiks lasīti Roberto Espozito darbs “Immunisation and Violence” (2008) un Sūzenas Sontāgas “AIDS and its Metaphors” (1989, pp. 44–71)

Tekstus var saņemt, rakstot uz e-pastu: ieva.ast@gmail.com. Lasīšanas darbnīca notiek latviešu vai angļu valodā, atkarībā no tās dalībniekiem.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izglītības programma “Vakarskola” ir sarunu, lekciju, diskusiju un lasīšanas darbnīcu cikls, kas veltīts laikmetīgās un nesenās pagātnes mākslas un kultūras aktuāliem jautājumiem. Programmas kuratore ir Ieva Astahovska.