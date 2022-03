LNB aicinām ziedot Ukrainas kultūras mantojuma glābšanai

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir atsaukusies starptautiskai iniciatīvai sniegt atbalstu Ukrainas arhīvu, muzeju un bibliotēku kolekciju glābšanā.

Ļvivas Nacionālās politehniskās universitātes zinātniskajā bibliotēkā ir izveidots Kultūras mantojuma glābšanas centrs. Tur strādā Ukrainas kultūras mantojuma sargi, lai nodrošinātu kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu – pakotu, pasargātu un nogādātu drošā vietā Ukrainas arhīvu, muzeju un bibliotēku kolekcijas, kā arī sniegtu pirmo palīdzību tām vērtībām, kas cietušas karadarbībā.

"Visvairāk ukraiņu kolēģiem trūkst materiālu, ko izmantot vērtību pakošanā un apstrādē. Tādēļ LNB un tās darbinieki aicina visu Latvijas kultūras mantojuma kopienu – gan profesionāļus, gan domubiedrus – ziedot šo materiālu sagādei. Atcerēsimies, ka kultūras mantojums ir kopīgs visai cilvēcei, un ikviena pienākums ir palīdzēt tā aizsardzībā un saglabāšanā nākamajām paaudzēm," vēsta LNB pārstāvjis.

Ziedot naudu var ziedot.lv!

Ziedot iespējams arī konkrētus krājuma aizsardzības materiālus:

• bieza kartona kastes

• burbuļplēvi un pārtikas plēvi ruļļos

• līmlenti, maskēšanās lenti, izolācijas lenti, vizlas izolācijas lenti

• dažādu izmēru lādes, kastes

• minerālvati

• skaidu plātnes un saplāksni

• foliju

• montāžas putas

• putuplasta loksnes

• citus ugunsdrošus un triecienus absorbējošus materiāli



Ziedot iespējams arī specifiskus materiālus:

• Blue board – bezskābes kartonu (3.14–7.90 mm)

• Museum board – 100% kokvilnas šķiedras bezskābes kartonu (3.33–6.16 mm)

• Barrier paper – 100% kokvilnas šķiedras bezskābes buferētu papīru (0.15 mm)

• Standard paper – standarta papīru no ķīmiski attīrītas celulozes, bezskābes (0.15 mm)

• Foam-core board – putuplastas loksnes, presētu polistirolu ar buferēta papīra pārklājumu, bezskābes (5.44–13.26 mm)

• Ethafoam – stingras polietilēna putas loksnes, vidēja biezuma (50 mm)

• Pellon – neausta poliestera vatelīnu ar garām, baltām šķiedrām, bezskābes (0.09–25 mm)

• Blotting paper – blotēšanas papīru no 100% kokvilnas šķiedras, pH neitrālu (0.62– 2.52 mm)

• Quilted pellon – stepētu vatelīnu no 100% poliestera šķiedrām, neaustu, bezskābes (8.30 mm)

• Quilted pellon – stepētu vatelīnu no 100% poliestera šķiedrām, neaustu, bezskābes (6.54 mm)

• Polyester batting – poliestera vatelīnu ar garām, baltām šķiedrām, neaustu, bezskābes (12–25 mm)

• Buffered tissue – buferētu papīru no linšķiedras ar vismaz 10% kalcija bufera sastāvā, pH līmenis 8 un augstāk (0.06 mm)

• Unbuffered tissue – nebuferētu papīru, abakas šķiedras, bezskābes (0.03 mm)

• Photo-tex tissue – nebuferētu, 100% kokvilnas, sēru nesaturošu audumu (0.15–0.20 mm)

• Tyvek – blīvas 100% polietilēna šķiedras loksnes, pH neitrālas un "mīkstas" struktūras (0.15–0.20 mm)

• Cotton tape – Twill weave – kokvilnas lenti "Sarža" pinumā (trīnītis) no 100% kokvilnas, pH neitrāla (19–32 mm plata)

• Felt pellon (polyfelt) – filca vatelīnu no 100% poliestera, neaustu, vieglu un ķīmiski inertu (0.3–0.6 cm)

Materiālus jānogādā LNB, kur tos komplektēs transportēšanai uz Ļvivu.

Par konkrētu piegādes laiku un loģistiku LNB lūdz darba dienās sazināties pa tālruni +371 28370890 vai rakstot e-pastu uz adresi Iveta.Kalnina@lnb.lv