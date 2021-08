LNMM būs inovatīva attālinātās izglītības programma skolēniem

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) līdz ar jaunā mācību gada uzsākšanu uzsācis jaunu izglītības programmu skolēniem "No-zīmes".

Kā "Delfi" informē LNMM pārstāvji, projektā "No-zīmes" ir sagatavotas 12 jaunas tiešsaistes nodarbības četros mākslas muzejos – LNMM galvenajā ēkā, Mākslas muzejā Rīgas birža, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā. Katrs muzejs piedāvās trīs attālinātās nodarbības – pa vienai sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas klašu grupām. Nodarbību saturs skolēniem palīdzēs izzināt un iesaistīties mākslas un dizaina tapšanas procesos, kā arī ļaus ieskatīties muzeju darba aizkulisēs.

Programma "No-zīmes" ir izstrādāta ar mērķi radīt inovatīvu, skolēnu auditorijai saistošu un digitālās vides tehnoloģiskajām iespējām īpaši pielāgotu mākslas muzeju izglītības piedāvājumu tiešsaistē. Nodarbībās skolēni varēs attālināti ielūkoties pat tādās muzeja daļās, kas apmeklētājiem ikdienā nav pieejamas, piemēram, krātuvēs. Video formātā notiks tikšanās ar dažādiem mākslas muzeja un kultūras nozares speciālistiem. Projektā piedalās 32 profesionāļi – muzeju vadītāji, mākslas zinātnieki, restauratori, izstāžu kuratori un scenogrāfi, mākslinieki, dizaineri un citi, vēsta LNMM.

"Šādas tiešsaistes nodarbības sniedz iespēju skolēniem ne tikai nezaudēt saikni ar muzejiem laikā, kad tie ir slēgti vai nav pieejami grupu apmeklējumiem, bet arī ikdienā, jo īpaši bērniem no galvaspilsētas attālākos reģionos. Ar šo projektu mēs vēlamies uzrunāt arī skolēnus Latvijas diasporas izglītības iestādēs un kopienas, kas bērnus izglīto mājmācībā. Tā ir lieliska izdevība interaktīvi izzināt Latvijas mākslas un dizaina procesus, vēsturi un aktualitātes caur kultūras personību stāstiem," komentē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības darba vadītāja Elīna Bērziņa.

Projekta "No-zīmes" nodarbības veidotas digitālā mācību platformā "Nearpod", kas tiešsaistē un bez reģistrācijas būs pieejama visiem nodarbību apmeklētājiem. Programmas saturs radīts, balstoties dažādu vecuma grupu skolēnu aptauju rezultātos, un tādēļ tieši atbild uz bērnus un jauniešus interesējošiem jautājumiem. Nodarbību laikā ar dažādu praktisku uzdevumu risināšanas starpniecību, diskusijām un grupu aktivitātēm skolēni varēs, piemēram, izzināt mākslas darbu ceļu no to tapšanas līdz izstādīšanai muzeja ekspozīcijās, iepazīties ar dizainera darba aspektiem, kā arī pārdomāt jautājumus par to, kas veido mākslas darbu vai kolekciju vērtību.

Pieteikšanās attālinātām grupu nodarbībām programmā "No-zīmes" sāksies septembrī.

Projekta nosaukums cēlies no idejas par mākslas un kultūras zīmju kopīgu izzināšanu jeb to nozīmju meklējumiem. Zīme kā mākslinieku atstāti vēstījumi mākslas darbu formātā un kā zīmes, kas caurvijušās dažādu kultūru mantojumiem tūkstošiem gadu no alu gleznojumiem līdz pat digitālajai mākslai.