LNO priekšā būs 'Baltais laukums' – vieta kultūras pasākumiem

Dodot iespēju rīdziniekiem un pilsētas viesiem atkal pieredzēt operas un baleta piedāvājumu, no 21. jūlija Latvijas Nacionālās operas ēkas priekšlaukumā būs pieejams vides objekts "Baltais laukums". Tajā būs iespējams piedzīvot arī īpašus notikumus – gan ekrānos (ierakstā un tiešraidē), gan klātienē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) pārstāve Irbe Treile, ar vides objektu Latvijas Nacionālā opera un balets vēlas turpināt Operas laukumu iezīmēt kā visiem pieejamu vietu, šoreiz – caur scenogrāfisko pieredzi. Objekts veidots no dažādām izrāžu dekorāciju alumīnija un tērauda konstrukcijām – kāpnēm, platformām, rāmjiem u.c., tādējādi akcentējot ne tikai tiešu sasaisti ar Latvijas Nacionālās operas skatuvi un izrādēm, bet arī ilgtspējas un resursu otrreizējās izmantošanas aspektus.

"Baltais laukums" veidots sadarbībā ar arhitekti Zani Teteri-Šulci, dizaineri Beatrisi Dzērvi un pārējo arhitektu biroja "OpenAD" komandu. Tā būs ikdienā atvērta telpa skatītājiem un ikvienam garāmgājējam, kurā varēs patverties no svelmes, uzpildīt dzeramo ūdeni, uzlādēt elektroierīces, ieturēt maltīti, strādāt, pieslēgt velosipēdu, izmantot internetu un jēgpilni pavadīt laiku, izglītojoties un pieredzot operas un baleta aktualitātes.

"Šovasar ceļam gaismā tās ikdienā neredzamās daļas, kas aicina aizdomāties par slēpto jeb snaudošo potenciālu ne tikai katrā no mums, bet sabiedrībā kopumā, kā arī objektos, ko esam radījuši," stāsta Zane Tetere-Šulce. "Ja varam atrast jaunu pielietojumu aizmirstām sastatnēm, mums priekšā vēl ir daudz iespēju. Tik bieži noraidām iespējas, jo "nav laika", bail vai vieglāk palikt pie sava, nepieņemot jaunas idejas, viedokļus un dzīvesveidus. Bet kas gan varētu notikt, ja mēs paspēlētos ar savām iedomu robežām?"

Foto: Publicitātes foto

Kā vēsta Treile, izveidotais objekts konceptuāli ļauj garāmgājējiem no vienas puses pašiem nokļūt uz skatuves, bet no otras puses ieraudzīt to, kas parasti priekšnesuma laikā apmeklētājiem paliek slēpts, – ieskatīties aizskatuvē: ""Baltais laukums" vēsta par robežām – skatuvi un aizskatuvi, redzamo un neredzamo. Tas arī ļauj apjaust operas un baleta scenogrāfiju milzīgo mērogu, ko no skatītāju zāles puses ne vienmēr iespējams aptvert."

21. un 22. jūlija vakaros skatītāji vides objektā izvietotajos ekrānos varēs vērot tepat Latvijas Nacionālajā operā notiekošo 5. Starptautisko Baltijas baleta konkursu, tai skaitā tiešraidē sekot līdz apbalvošanas ceremonijai un Galā koncertam. Savukārt 23. un 24. jūlijā tiks rādīts 4. jūlijā notikušā LNOB sezonas noslēguma Galā koncerta "Operas zvaigžņu vasara" ieraksts ar izciliem solistiem.

Pasākumus iespējams apmeklēt tikai skatītājiem ar derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju, pārslimošanu vai negatīva testa rezultātu. Testam jābūt veiktam pēdējo 48 stundu laikā (antigēna testa gadījumā – pēdējo 6 stundu laikā). Bērniem līdz 12 gadu vecumam sertifikāts nav nepieciešams. Apmeklētājiem nepieciešams uzrādīt arī personu apliecinošu dokumentu.

Sīkāka informācija par visiem pasākumiem "Baltajā laukumā" no 21. līdz 24. jūlijam lasāma šeit.

LNOB dāvā iespēju šos pasākumus apmeklēt bez maksas, taču nepieciešams iepriekš rezervēt vietu, aizpildot elektronisko pieteikuma formu vai reģistrējoties LNO kasē. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc apmeklētāji tiek aicināti pieteikties savlaicīgi. Par nākamajiem notikumiem tiks ziņots atsevišķi.