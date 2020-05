LNOB pārtrauc sezonu, bet atsāks baletdejotāju treniņus

Līdztekus Latvijas Nacionālajam un Liepājas teātrim, arī Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB) no 13. maija pārtrauc sezonu, pavēstīja LNOB valdes priekšsēdētājs Egils Siliņš.

LNOB direktors pavēstīja, ka tiklīdz būs saņemts tā sauktais sanitārais protokols no Kultūras ministrijas, baletzālē atsāksies treniņi. Beletmeistars zālē jau ir atzīmējis divu metru distanci starp dejotājiem pie stangas un četru metru attālums no zāles centra.

Plānots, ka baletdejotāji treniņus apmeklēs pa grupām un tie notiks divas reizes dienā. Siliņš uzsvēra, ka, ievērojot noteikumus, baletdejotāji netrenēsies un arī nedejos pa pāriem.

"Baletdejotāji nevar uztaisīt pauzi mēneša, divu, trīs garumā un atsākt dejot. Baletdejotāji, viņu ķermenis ir ļoti smalks un jūtīgs instruments," sacīja Siliņš.

Paredzēts, ka arī operas solisti individuālās stundās kopā ar pianistiem apgūs jauno repertuāru, proti, trīs pianisti tiks nošķirti pa telpām, ievērojot distanci starp solistu un pianistu. Siliņš sacīja, ka no 13.maija puse solistu apgūs jauno repertuāru, otra puse – atradīsies dīkstāvē.

No 13.maija noteiktas arī izmaiņas darbinieku atalgojumā. Dīkstāvē esošais koris un orķestris, kā arī solisti saņems 80% no atalgojuma.

"Vai mēs varēsim arī perspektīvā noturēt atalgojumu 80% apmērā, ir atkarīgs no finansiālās situācijas. Patlaban plāns ir noturēt to šādā apmērā līdz 9.jūnijam, līdz kuram patlaban ir noteikta ārkārtējā situācija valstī," skaidroja Siliņš.

LNOB vadītājs pavēstīja, ka ārkārtējās situācijas laikā ir uzteikts darbs biļešu kontrolieriem, garderobistiem, vietu ierādītājiem. Arī apkopēju skaits ir uz pusi mazāks, nekā iepriekš. Savukārt no 13.marta kolektīvs izmantoja ikgadējo atvaļinājumu.

"Tiem, kuriem atvaļinājums bija garāks, iekrājušos dienu dēļ nedaudz zaudēja. Diemžēl šī situācija visiem ir sāpīga. Patlaban plānojam dīkstāvi ar samazinātu atalgojumu. Vai valsts dotācijas pietiks? Pietiks līdz 9. jūnijam, tāpēc arī samazinājām atalgojumu. Skatīsimies, kāda būs pandēmijas virzība un kādi būs jaunie valdības lēmumi," sacīja LNOB valdes priekšsēdētājs.

Viņš pavēstīja, ka jauniestudējumos, kurus plānots nodot skatītājiem novembra beigās, nepiedalīsies viessolisti. Līdzekļu taupīšanas nolūkā iestudējumos būs dzirdami pašmāju solisti.

Jautāts, vai viņu ir izbrīnījis valdības lēmums pagarināt ārkārtējo situāciju, Siliņš atbildēja noraidoši - visā pasaulē, izņemot atsevišķus gadījumus, teātri nestrādā. Piemēram, Vācijas federālā zemē Hesenē distance starp cilvēkiem ir pusotrs metrs un pulcēties atļauts līdz 100 cilvēkiem. Siliņš pauda neizpratni, kāpēc Latvijā distancēšanās attālums ir divi metri, ja Vācijā – tas ir pusotrs metrs.

"Kultūras nozarei divi metri ir daudz. Ja būtu pusotrs metrs, tad pasākumiem nebūtu nepieciešamas tik lielas telpas. Es gribētu šo saprast, kāpēc ir tādas distancēšanās attāluma atšķirības," sacīja LNOB direktors.

Tāpat viņš akcentēja, ka līdz ar valdības lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu un atļauju pulcēties ne vairāk kā 25 cilvēkiem, operai sezona ir beigusies.

"Operas kolektīvs orķestra bedrē jau ir 60 cilvēki, koris uz skatuves – līdz 50 cilvēkiem. Skatītāju zālē ir 950 vietas, līdz ar to opera ir izslēgta no to loka, kas pasākumus var rīkot," skaidroja Siliņš.

Pēc viņa sacītā, LNOB būtu svarīgi zināt, kad var atsākt darbu. Piemēram, sagatavošanā bija krievu komponista Pētera Čaikovska balets "Gulbju ezers", kas ir vairākas nedēļas jāmēģina, tomēr arī to nevar ieplānot, kamēr ir spēkā pulcēšanās ierobežojumi.

"Mums ir plāns "A", "B" un "C", kuru mēs pabīdām arvien tālāk un tālāk. Darbu varētu padarīt ievērojami vieglāku, ja mēs zinātu, ka, piemēram, no 2.septembra varam atsākt darbu un mēģināt. Kamēr ir spēkā pulcēšanās ierobežojumi, arī mēģināt mēs nevaram un līdz ar to arī atsākt darbu septembra sākumā," skaidroja Siliņš.

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" pamatkapitāls ir 146 755 eiro, liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija. 2018.gadā operas un baleta apgrozījums bija gandrīz 4 miljoni eiro, bet peļņa sasniegusi 12 749 eiro. Datu par 2019.gadu pagaidām nav.

Jau vēstīts , ka pagājušajā nedēļā valdība nolēma pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz 9. jūnijam, vienlaikus lemjot par dažādu iepriekš noteikto ierobežojumu mīkstināšanu.

LNOB valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi ir Siliņš, valdes locekle ir Inese Eglīte un Sandis Voldiņš.