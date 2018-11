LNSO gandrīz 7000 eiro no dividendēm novirzīs instrumentu iegādei

Kultūras ministrija (KM) 6796 eiro no Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestra (LNSO) dividendēm plāno novirzīt orķestrim nepieciešamo instrumentu iegādei, liecina Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais rīkojums.

LNSO ir valsts kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļu turētāja ir KM. Pēc ministrijas teiktā, ņemot vērā orķestra materiāltehniskās bāzes kritisko stāvokli, finansējums, ko kapitālsabiedrība spēj piesaistīt pašu spēkiem, vidējā termiņa darbības ietvaros ir jāsaglabā tās rīcībā, lai nodrošinātu tehniskās un tehnoloģiskās darbības pilnveidošanu. Tāpat šis finansējums jāatstāj LNSO, lai tas sagatavotu un darītu pieejamus sabiedrībai kvalitatīvus profesionālās mūzikas koncertus, iestudēt latviešu komponistu darbus, veicināt jaunradi latviešu simfoniskas mūzikas jomā, kā arī popularizēt simfonisko mūziku Latvijā un ārvalstīs.

Kā vienu no galvenajiem iemesliem šādai rīcībai KM min to, ka LNSO darbības primārais mērķis nav peļņas gūšana, bet gan deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšana.

LNSO Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.– 2022.gadam norādīts, ka šajā laika posmā kapitālsabiedrībai ir nepieciešami ieguldījumi mūzikas instrumentu iegādei 19 997 eiro apmērā, no kuriem 6 796 eiro apmērā plānots segt no dividendēm, bet pārējo summu no peļņas un pašu ieņēmumiem.

Vienlaikus KM norāda, ka orķestris investīcijas tehnoloģijās un iekārtās veic pēc pārpalikuma vai ārkārtas principa, jo līdzšinējais valsts finansējums nav pietiekams tā pamatfunkciju nodrošināšanai un tas neparedz nekādas regulāras investīcijas ilgtermiņa līdzekļu atjaunošanā, apdraudot kapitālsabiedrības spēju darboties nākotnē.

Kā norāda KM, saskaņā ar 2017. gada darbības rādītājiem, kapitālsabiedrības pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības, tai skaitā no biļešu tirdzniecības, bija 690 634 eiro, kas veido 24% no kopējiem kapitālsabiedrības izdevumiem kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā.

Savukārt dotācija no valsts pamatbudžeta bija 2,16 miljoni eiro jeb 76%. "Ņemot vērā iepriekš minēto, kapitālsabiedrība nav uzskatāma par saimnieciskās darbības veicēju, jo tā pašu ieņēmumi nepārsniedz 50% no kopējiem izdevumiem," norāda ministrija.