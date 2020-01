LNVM aicina uz izzinošiem pasākumiem bērniem un pieaugušajiem

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (LNVM) sestdien, 11. janvārī, LNVM, Brīvības bulvārī 32, Rīgā notiks divi tematiski pasākumi dažādām mērķauditorijām: ģimenēm ar bērniem nodarbība "No ziemeļbrieža līdz bronzas vainagam", savukārt pieaugušajiem vēstures interesentiem ekskursija Latvijas senvēstures ekspozīcijā arheologa Dr. hist. Artūra Tomsona vadībā, portālu "Delfi" informē LNVM pārstāvji.

Nodarbība "No ziemeļbrieža līdz bronzas vainagam" 11. janvārī sāksies pulksten 12.00, un uz to aicinātas ģimenes ar piecus līdz 10 gadus veciem bērniem. Tā būs pirmā nodarbība jaunajā ciklā "Zīmē vēsturi muzejā!". Šoreiz gida vadībā varēs iepazīt Latvijas senāko vēsturi no akmens laikmeta līdz dzelzs laikmeta beigām. Vēstures zīmēšanas stundas arī turpmāk notiks reizi mēnesī. Katra nodarbība būs tematiski atšķirīga un norisināsies citā muzeja ekspozīcijas daļā. Ekskursijas laikā no aplūkoto eksponātu vidus būs jāizvēlas vismaz trīs, kurus mazie pēc sava prāta un patikšanas varēs atainot uz papīra lapas. Darba materiāli un spilveni ērtai radošai darbībai būs nodrošināti.

Nākamajā, 8. februāra nodarbībā "No bruņiniekiem līdz rosīgiem amatniekiem", mazie apmeklētāji izzinās un zīmēs viduslaiku un jauno laiku vēstures notikumus; 14. marta nodarbībā "No pavasara līdz ziemai" varēs iepazīt un zīmēt 19. gadsimta lauku dzīvi un ar to saistītos pavasara darbus; 18. aprīlī nodarbībā "No pirmajām fabrikām līdz Dziesmu svētkiem" tiks izzinātas 19. gadsimta pilsētas dzīves ainas.

Iepriekšēja pieteikšanās nodarbībām nav nepieciešama, maksa par dalību ģimenei (neatkarīgi no cilvēku skaita) – 4 eiro.

11. janvārī pulksten 14.00 pieaugušie vēstures interesenti aicināti izzināt Latvijas vēstures ekspozīcijas arheologa Dr. hist. Artūra Tomsona vadībā. Īpaša uzmanība tiks veltīta bruņojumam Latvijas teritorijā līdz 18. gadsimtam. Artūrs Tomsons specializējies seno zobenu pētniecībā un izdevis monogrāfiju "Zobeni Latvijas teritorijā 7.–16.gs." (2019), kurā iepazīstina ar zobena lietojuma ziedu laikiem aptuveni 900 gadu ilgā laika posmā.

Arī turpmāk reizi mēnesī muzejs piedāvās speciālistu – arheologu, etnogrāfu, vēsturnieku – vadītas ekskursijas.

8. februāra ekskursijas tēma būs "Apspiestie zemnieki, turīgie muižnieki, brīvie pilsētnieki?", ko viduslaiku un jauno laiku ekspozīcijā vadīs LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Imants Cīrulis.

14. martā LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule vedīs interesentus ekskursijā ar nosaukumu "Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gadsimtā: darbi un godi gada ritējumā".

18. aprīlī ekskursija par tēmu "Latvieši 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve", un to vadīs LNVM direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr. hist. Toms Ķikuts.

Dalības maksa – ieejas biļete muzejā.