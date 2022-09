LNVM rīko starpdisciplināru konferenci par koku Ziemeļeiropas vēsturē

Noslēdzot izstādi "Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas vēsturē", Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 15. un 16. septembrī rīko starpdisciplināru konferenci "Koks un cilvēks Ziemeļeiropā no senvēstures līdz mūsdienām". Tajā piedalīsies gan LNVM speciālisti, gan dažādu citu pētniecības institūciju pārstāvji, informē muzeja pārstāvji.

Konferences mērķis ir iezīmēt cilvēka un meža/koka attiecības vēsturē, tās izgaismojot caur koksnes funkcionālo pielietojumu, koka un meža sakrālo un estētisko izpratni, vēsturisko ekoloģisko un vides perspektīvu, kur cilvēka dzīves telpa cieši saistās ar mežu kā ainavas un vides daļu. Līdzīgi jau īstenotās izstādes konceptam, arī konferencē koka nozīme cilvēka dzīvē no akmens laikmeta līdz pat mūsdienām Latvijas teritorijā tverta starpdisciplināri, caur koka pielietojumu "nolasot" dažādas mūsu zemes un sabiedrības vēstures šķautnes.

Muzejs aicina konferenci apmeklēt klātienē Brīvības bulvārī 32 (konferenču zālē 2. stāvā), bet nodrošinās arī tās tiešraidi LNVM "Facebook" lapā.



Konferences programma:

15. septembrī

10.–10.10 Konferences atklāšana.

10.10–12.10 Konferences referāti (moderators Jānis Šabanovs).

Ervīns Lukševičs, Dr. geol.

Pirmie meži: augu atliekas un eksistences liecības no devona un juras nogulumiem Latvijas teritorijā.

Vitolds Muižnieks, Dr. hist.

Liecības par svētajiem mežiem un kokiem LNVM krājumā.

Marju Keivupū (Marju Kõivupuu), Ph.D.

Svēto koku aizsardzība: Dienvidigaunijas krusta koku piemērs (Protection of sacred trees: on the example of the protection of South Estonian cross trees).

Anita Meinarte, Mg. art.

LNVM 14.–16. gs. kokskulptūru izpēte: datējums un polihromija.

Māris Zunde, Dr. biol.

Rietumeiropas valstīs 15.–17. gs. importēto "Baltijas ozolu" kokmateriālu izcelsmes rajoni un to dendrohronoloģiskās noteikšanas līdzšinējie rezultāti.

12.10–13.10 Pusdienu pārtraukums.

13.10–15.10 Konferences referāti (moderators Imants Cīrulis).

Mārīte Jakovļeva, Dr. hist.

Ieskats Kurzemes un Zemgales hercogistes (1561–1795) mežu apsaimniekošanā (pēc rakstītajiem avotiem).

Anita Čerpinska, Dr. hist.

Rīgas mastu šķirotāji 18. gs. un viņu mantojums.

Indra Tuņa, Mg. sc. chem., D. I., Anete Ulmane, Mg. art.

Rīgas koka arhitektūra no 19. gs. beigām līdz 20. gs. sākumam.

Inese Žune, Dr. art.

Kad parasts koks sāk skanēt.

Edmunds Krastiņš

Kokrūpniecība Latvijā no 19. gs. 2. puses līdz 21. gs.

15.10–15.40 Kafijas pauze. Dokumentālās īsfilmas "Bolderāja koka gadskārtās" demonstrējums.

15.40–16.50 Konferences referāti (moderatore Sanita Kalna).

Gundega Skagale, Mg. hist., Laimdota Kalniņa, Dr. geogr.

Laukakmens meža ainavā un tās izmaiņas Kurzemes reģionā.

Dagnija Lazdiņa, Mg. biol.

Vītolu atvasāji – no apzaļumošanas, žogiem un amatniecības līdz bioenerģijai – vēsturiskas apsaimniekošanas izmaiņas pagājušā gadsimta laikā.

Anitra Tooma

Rīgas parku koku likteņi. Kā un kad Rīgas parkos sāka audzēt mūsdienās ierastās koku sugas.

Pastaiga Vērmanes dārzā un kanālmalā, iepazīstot vecos un retos kokus Anitras Toomas vadībā.

16. septembrī

10.00–12.00 Konferences referāti (moderatore Anita Meinarte)

Jānis Šabanovs, Mg. hist.

Koksnes izvēle tradicionālās saimniecības darinājumiem 19. gs.

Armands Ķiploks, Prof. mg. MBA

Sveķotās koksnes vēsturiskā intelektuālā mantojuma atgūšana, ieviešana praktiskā ražošanā.

Māris Būmanis

Bērza koksnes izmantošanas iespējas.

Māris Stinkulis, Mg. hist.

Koks kā pamatmateriāls mēbeļu izgatavošanā.

Ieva Pīgozne, Dr. art.

Koka apavi un koka aizdares latviešu tradicionālajā apģērbā.

12.00–13.00 Pusdienas pārtraukums.

13.00–14.50 Konferences referāti (moderatore Ingrīda Līga Virse).

Una Bērente, Mg. hist.

Rakto un raukto slieču izveide zemnieka sētā no 18. līdz 20. gs.

Mārtiņš Kuplais, Dr. hist.

Vienkoka laivas Latvijā 20. gs. 2. pusē.

Inese Sirica, Dr. art.

Mākslas formas 19. gs. un 20. gs. sākuma zemnieku koka krēslu atzveltnēs.

Beatrise Reidzāne, Dr. hab. philol.

Ozols un liepa dainās: pētīšanas gaita un atklājumi.

Miķelis Grīviņš, Dr. sc. soc.

Četri savvaļas velšu vācēju tipi Eiropā.

14.30–15.20 Kafijas pauze.

15.20–16.30 Konferences referāti (moderators Vitolds Muižnieks).

Matīss Šteinerts, M. sc. Soc., M. art, Dipl. Arch.

Koki un ceļi telpas poētiskā tvērumā. Ainavas izmaiņas infrastruktūras attīstības gaitā.

Liene Rācene-Riekstiņa, Mg. sc. soc.

Koku inteliģences meklējumos: mežābeles piemērs.

Ivars Šteinbergs, M. A.

Koki, dārzi un botāniskā tēlainība Arta Ostupa dzejā: ceļā uz ekokritisku lasījumu.

Kitija Balcare, Mg. sc. hum.

Kad koki runāja. Koka bioperformativitāte ekoteātra izrādēs Latvijā.