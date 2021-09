Londonā atklāta Baltijas dizaina izstāde 'Tactile Baltics'

Otrdien, 21. septembrī, Londonā tika atklāta kopīga Baltijas valstu dizaina izstāde "Tactile Baltics", kas iekļauta Londonas Dizaina festivāla oficiālajā programmā un galamērķī "Šordičas dizaina trijstūris" (Shoreditch Design Triangle).

Kā "Delfi" informē Kultūras ministrijas pārstāvji, izstādē katra valsts eksponē 12 darbus, no kuriem seši kolekcionējamā dizaina darbi ietverti arī virtuālajā dizaina kolekcijā "Adorno London 2021" un vienlaikus skatāmi arī digitāli.

Izstādes atklāšanā otrdienas, 21. septembra, vakarā piedalījās Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē Ivita Burmistre, Lietuvas vēstnieks Apvienotajā Karalistē Renāts Norkus (Renatas Norkus) un Igaunijas vēstnieks Apvienotajā Karalistē Viljars Lubi (Viljar Lubi). Atklāšanas pasākumā savā uzrunā vēstniece Ivita Burmistre akcentēja Baltijas dizaina unikalitāti, kā arī aicināja Baltijas valstis sadarboties, lai izglītotu starptautisko sabiedrību par mūsu reģionu un tā piedāvātajām daudzsološajām iespējām.

Latviju izstādē pārstāv "an&angel" stikla trauki, "mammalampa" gaismekļi, "Riga Chair", "Mint" un "Sampling" mēbeles, "Ars Tela" tekstilizstrādājumi, "DeTales" vāzes un svečturi, "Pora" kafijas trauki, Jāņa Straupes veidots sols un Arta Nīmaņa radīti dekoratīvi stikla paneļi. Vairāki dizaineri īpaši izstādei radījuši jaunus darbus: Liene Jākobsone un Mantens Devrīnts ("Sampling") piedāvā spilgtas krāsas un ģeometrisku motīvu plauktu "Hatch", Ieva Kalēja ("mammalampa") izveidojusi jaunu lampu kolekciju "The Muses", bet Aldis Circenis ("Riga Chair") radījis atjautīgas konstrukcijas krēslu "Nest on a Stick" un dīvānu ar adījumiem "Knitted Island". Izstādes debitants ir zīmols "Pora" ar Ilzes Kalnbērziņas–Prā veidotajiem traukiem. Dizainere māla masai pievienojusi kafijas biezumus, tā panākot vieglu, porainu un siltumu saglabājošu keramikas materiālu.

Kā norāda nosaukums, "Tactile Baltics" akcentē dizaina taktilo kvalitāti un Baltijas reģionā joprojām aktuālo dziļo saikni ar dabu. Izstāde ļauj apmeklētājiem gūt labāku izpratni par svarīgākajiem Baltijas dizaina aspektiem, toskait ilgtspēju, tradīcijām, meistarību un inovācijām. "Tactile Baltics" ar dizaina palīdzību stāsta par Baltijas valstu dabu, kultūru un cilvēkiem, ļaujot izstādes apmeklētājiem sajust mūsu reģiona materiālus, krāsas un formas.

"Tactile Baltics" ir nozīmīga iespēja prezentēt mūsdienu Baltijas dizainu starptautiski, vairot Latvijas, Igaunijas un Lietuvas dizaina atpazīstamību un panākt, ka tas tiek vairāk novērtēts. Ar izstādi Londonas Dizaina festivālā tās organizatori vēlas pieteikt Baltiju starptautiskajā dizaina arēnā kā radošu reģionu un valstis, kuru dizaineriem un dizaina ražotājiem piemīt spēja radīt augstvērtīgus risinājumus.

"Tactile Baltics" organizatori un kuratori ir Latvijas Dizaina centrs, Lietuvas Dizaina forums un dizaina tiešsaistes platforma "NID". Izstādē redzams gan labi zināmu, gan jaunu, daudzsološu dizaineru veikums — kopā 18 mūsdienu dizaina darbi (seši no katras valsts), kas ietver mēbeles, gaismekļus, traukus, tekstilizstrādājumus un rotaslietas. Sadarbībā ar tiešsaistes platformu "Adorno", "Tactile Baltics" piedāvā arī 18 kolekcionējamā dizaina darbus, kas iekļauti gan fiziski notiekošajā izstādē, gan "Adorno London 2021" virtuālajās dizaina kolekcijās, kurās līdzās Baltijas valstīm pārstāvētas arī Austrija, Beļģija, Nīderlande, Norvēģija un Zviedrija. Virtuālā izstāde skatāma tiešsaistes platformā adorno.london.

Izstādes iekārtojumu veidojuši Igaunijas scenogrāfi Helēna Sirpa (Helen Sirp) un Holgers Kilumets (Holger Kilumets), bet vizuālo identitāti izstrādājuši Latvijas grafikas dizaineri Kirils Kirasirovs un Sabīne Masaļska. "Tactile Baltics" Latvijas dizaina kolekcijas kuratore ir Dita Danosa, Igaunijas kolekciju atlasījušas Ketlina Lobu, Trīna Loksa un Mārisa Kase (Kätlin Lõbu, Triin Loks, Maris Kase), bet Lietuvas izlases kuratore ir Gabija Vanagė.

Londonas Dizaina festivāls ir ikgadējs pasākumu kopums, kas šogad norisinās jau 19. reizi. Tas ir viens no lielākajiem Eiropas dizaina notikumiem, apvienojot vairāk kā simts izstāžu, pasākumu un festivālam īpaši veidotu vides instalāciju un pulcējot dizaina zvaigznes un interesentus no visas pasaules. Kopš atklāšanas izstādē "Tactile Baltics" jau paviesojušies vairāk kā 1000 apmeklētāju.

Izstāde "Tactile Baltics" apskatāma līdz 3. oktobrim Londonā, Šordičas rajonā, galerijā "Dray Walk" pie Brick Lane, E1 6QL. No pirmdienas līdz piektdienai izstāde atvērta no 10.00 līdz 18.30, brīvdienās no 10.00 līdz 17.00. Ieeja izstādē ir bez maksas.