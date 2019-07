Lūznavas muižā notiks festivāls 'Mākslas pikniks'

Svētdien, 21. jūlijā, Lūznavas muižā un parkā jau ceturto reizi notiks mākslas un garšu festivāls "Mākslas pikniks", portālu "Delfi" informē Lūznavas muižas Inga Žirgule.

"Mākslas piknika" laikā no pulksten 13.00 līdz 22.00 Lūznavas muižā un tās parkā mīsies mūzikas, teātra, kino, laikmetīgās dejas, meistarklašu, ēšanas prieku un citas norises, ļaujot nesteidzīgi pavadīt notikumiem piepildītu svētdienu Rēzeknes novadā ar ģimeni un draugiem. Šī gada "Mākslas pikniks" ir arī viens no četriem notikumiem Rēzeknes novada dienu svinībās.

Šī gada "Mākslas piknikā" pasākuma apmeklētājus gaida mūzika gan no Latvijas, gan tradicionāli no Lietuvas un Igaunijas, kurai šogad pievienosies arī mūziķi no ASV un Brazīlijas. Muzikālajai baudai sarūpēta dažāda mūzikas programma – džeza trio "The CieL Experience" (ASV), kuri savā izpildījumā apvieno R&B, svinga, hiphopa un tradicionālās Haiti mūzikas stilus, kas sakņojas amerikāņu džeza tradīciju harmonijās un improvizācijā, četru profesionāla mūziķu apvienība, kuri apvienojušies, lai kopīgā muzicēšanas priekā piedāvātu enerģijas piepildītu mūzikas pieredzi "Subtilu Z" (Lietuva), jestrs un virtuozs gypsy-jazz trio "Titoks" (Igaunija), turbofolka grupa "Oranžās brīvdienas", indipopa grupa "Sus Dungo", Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čellu grupa "Čellu Dream Team", kas klausītājus iepazīstinās ar emocionālu un virtuozu programmu "Cello – La Fiesta!", ģitārspēles virtuozs un komponists Eduardo Agni no Brazīlijas, bet "Mākslas piknika" dienu noslēgs mūziķu apvienība "Nepāriet", kurā Imanta Kalniņa mūzikā satiekas mūziķi Jānis Šipkēvics, Alise Joste, Evija Vēbere, Kārlis Josts, Rūdolfs Dankfelds, Kaspars Vizulis.

Līdzās muzikālajai programmai būs vērojama mākslas plenēra norise, piedzīvojamas vairāk nekā desmit radošās darbnīcas gan lieliem, gan maziem, iespēja piedalīties jauna vides objekta tapšanā, tāpat arī šogad tiks kurināts un izņemts Lūznavas muižas keramikas ceplis. Pasākuma laikā apmeklētāji varēs apskatīt vairākas izstādes un mākslas notikumus – franču mākslinieka Gotjē Osiepā darbu izstādi, 7. Starptautiskā keramikas simpozija izstādi, kas tapusi sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, īpaši "Mākslas piknika" laikā vēlreiz varēs aplūkot populārā "Instagram" konta @dailypurrr zīmēto kaķu izstādi, būs skatāmi tērpu mākslinieces Daigas Latkovskas tērpi, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu gaismas objektu izstāde, Igaunijas mākslinieka Ivar Reimann darbi, kā arī iespēja vērot mākslinieču apvienības "V.I.V.A.", Grietas Butjankovas un Anastasijas Bikovas rosīšanos.

"Mākslas piknika" svētdiena ir nesteidzīga iespēja sarīkot pašiem savu pikniku kopā ar ģimeni un draugiem. Visas dienas ilgumā Lūznavas parkā ierīkotās piknika vietās var baudīt sava piknika groza saturu, kā arī izbaudīt garšu priekus, ko sarūpējuši pasākuma rīkotāji. "Mākslas piknikā" būs iespēja nogaršot Latgalē grauzdēto kafiju "KUUP", turpat Rēzeknes novadā topošos saldumus "Cukurella", šovasar populāros "Fresh" burito, krāsainos "ColorPasta" makaronus kā arī citu kopā vairāk nekā desmit ēdinātāju piedāvājumu. Tradicionāli piknika apmeklētāji varēs piedalīties ēdienu meistarklasēs, no kurām īpaši gaidītas būs Latgalē neierastās marokāņu vakariņas.

Viena no "Mākslas piknika" neparastajām daļām ir izrādes un notikumi dažādās mazāk atklātās Lūznavas muižas kompleksa vietās un laikmetīgās mākslas piedāvājums. Šogad pasākuma apmeklētājiem būs iespēja noskatīties četras laikmetīgās dejas izrādes – "Miss Lietuva" (Lietuva), "Celies", "Divotne" un "Vientuļais gans", vērot "leven company" (Vācija) baletdejotājas un mākslinieka radīto performanci "Debesis un zeme", kā arī piedzīvot laikmetīgā cirka "Drüaad" (Igaunija) akrobātisko priekšnesumu Lūznavas muižas parka kokos. Arī šogad pasākuma laikā darbosies kino telts, kurā būs iespēja noskatīties četras Latvijas simtgades filmas – "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru", "1906" un "Homo Novus".

Mākslu un garšu festivāls "Mākslas pikniks" kā allaž īpašu programmu būs sarūpējis arī mazākajiem mākslas baudītājiem, kuri piknika norises būs aicināti piedzīvot laikā no pulksten 13.00 līdz 19.00 ar dažādām radošajām darbnīcām, lielajiem burbuļiem, leļļu izrādi "Koklītes ceļojums", pasaku meistarklasi, kino visai ģimenei, populārās spēles "Kendama" meistarklasi, īpašu rotaļu laukumu un citām norisēm.

"Mākslas piknika" ideja ir iedzīvināt aktīvo mākslas sajūtu, savienojot dažādas jomas un disciplīnas, veicinot kopā radīšanu mākslā, vidē, uzņēmējdarbībā un citās nozarēs, tā visa centrā paturot cilvēku un viņa sajūtas. Piknika aicinājums ir atklāt un novērtēt skaisto, dažādo un interesanto sev apkārt, tādēļ uz pasākumu aicināts ikviens, kas labā kompānijā vēlas gūt muzikālu, vizuālu un citu prieku baudījumu. Doma par "Mākslas pikniku" Lūznavas "Mūzā" radusies, savienojot te mītošo Mūzu, iedvesmu un atjaunotās muižas mākslas izpausmēm piemēroto infrastruktūru. Pirmajos trīs gados Mākslas pikniks guva plašu atsaucību, pulcējot gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no citām Latvijas vietām.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā, kā arī uz vietas pasākuma norises dienā.

Plašāka informācija Lūznavas muižas mājaslapā.