Maijā un jūnijā notiks Dziesmu un Deju svētku ieskaņas koncerti, lai ieskatītos un ieklausītos koru, deju kolektīvu un pūtēju orķestru XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku koncertu repertuārā.

Kā "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji, ieskaņas koncerti notiks Alūksnē, Aucē, Cēsīs, Madonā, Liepājā, Preiļos, Talsos, Tukumā un Valmierā.

28. maijā Talsu Sauleskalna estrādē dziedās Kurzemes un Zemgales jauktie kori, savukārt 11. jūnijā Cēsu Pils parka estrādē skanēs Vidzemes un Latgales jaukto koru balsis. 4. jūnijā Tukuma Durbes estrādē notiks Latvijas sieviešu un vīru koru svētki. Visos trīs koncertos skanēs 2023. gada Dziesmu un Deju svētku repertuārs – dziesmas no koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš" un Noslēguma koncerta "Kopā augšup". Ieeja koncertos Talsos, Tukumā un Cēsīs bez ieejas maksas.

11. jūnijā Alūksnes Pilssalas estrādē 600 dejotāji no visas Latvijas izdejos dejas no lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs". Lieluzvedums ir iecerēts kā veltījums izziņas kārei un mūžīgās izaugsmes meklējumiem, dejās un stāstos atainojot dažādu laiku Latvijas apceļotāju pieredzēto, sajusto un secināto, viesojoties Latvijas novados, iepazīstot vietējo tradīcijas, paražas un atklājot katras vietas unikālo dzīvesziņu. Biļetes uz koncertu no 20. maija būs iespējams iegādāties Alūksnes Kultūras centra kasē un "Biļešu paradīze" kasēs.

Svētkiem gatavojas arī pūtēju orķestri. 22. maijā Auces brīvdabas estrādē, 29. maijā Preiļu parka estrādē, 4. jūnijā Madonas pilsētas estrādē, 5. jūnijā Valmieras pilsētas brīvdabas estrādē un 12. jūnijā Liepājas koncertestrādē "Pūt, vējiņi" orķestru sniegumā skanēs skaņdarbi no XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pūtēju orķestru koncerta "Spēlējam un svinam pāri laikiem Latvijā" programmas. Ieeja koncertos Aucē, Preiļos, Madonā, Valmierā un Liepājā bez ieejas maksas.

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte uzsver: "Spītējot pandēmijai, Dziesmu un Deju svētku kustības dalībnieki ar apbrīnojamu mērķtiecību turpināja gatavoties Svētkiem visu rudens un ziemas periodu. Visticamāk, šis laiks tuvākā vai tālākā nākotnē kļūs par vēsturnieku izpētes un profesionāļu analīzes objektu par tradīcijas dzīvotspēju. Dziesmu un Deju svētku ieskaņas koncerti ir iespēja pirmajiem ielūkoties Svētku galveno notikumu tapšanā - repertuārā un dramaturģijā, kā arī sajust ilgi gaidīto kopābūšanu."

Jau ziņots, ka XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki norisināsies 2023. gada vasarā Dziesmu svētku tradīcijas 150 gades zīmē. Svētkus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.