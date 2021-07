Mākslas centrā 'Noass' būs īsfilma un saruna-performance 'Set Sound to Can Lis'

Šā gada 23. jūlijā no pulksten 17 līdz 19.30 mākslas centrā "Noass" uz AB dambja notiks pasākums, kurā pirmo reizi Rīgā varēs skatīt īsfilmu "Set Sound to Can Lis" un notiks saruna-performance, piedaloties māksliniecēm Evai Vēverei (Latvija) un Gudrunai Holkai (Gudrun Holck, Dānija).

Kā "Delfi" informē organizatori, šī būs iespēja plašākai auditorijai iepazīties ar īsfilmu, tiekoties ar autorēm klātienē un izvēršot sarunu par skaņas, vizuālās mākslas un performances iespējām saistībā ar arhitektūras pieredzēšanu un aktivizēšanu. Saruna – performance tiks iesākta muzikologa Dāvja Enģeļa vadībā, bet turpinājumā iekļaus performatīvas intervences, kurās skatītāji tiks aicināti kļūt par notikuma daļu.

2020. gadā mākslinieces īstenoja rezidenci Can Lis, Sidnejas operas nama un pasaulē slavenā dāņu arhitekta Jorna Utzona ( Jørn Utzon) veidotajā vasaras mājā Spānijā. Rezidencē veidotā īsfilma piedāvā intensīvu vizuālu un skaņas pieredzi ārpus valodas telpas. Idejas, kas attīstītas Can Lis, piedāvā atsauces uz mitoloģiskiem tēliem, iekštelpas - ārtelpas un gaismas attiecību pieredzi caur kustīgo attēlu un skaņu, kā arī jaunu interpretāciju par to, kādos veidos ir iespējams piedzīvot konkrētu, šajā gadījumā pasaules arhitektūras kontekstā nozīmīgu vietu. Filmas autores savā darbā meklē jaunus veidus kā pieredzēt Can Lis, radot sajūtām uzlādētu audiovizuālu stāstu kaskādi. Filmas veidošanā piedalījies latviešu foto un video mākslinieks Valdis Jansons un vēlāk, darba muzikālā materiāla apstrādē – norvēģu skaņu mākslinieks un producents Lase Marhaugs (Lasse Marhaug).

Sarunas - performances valodas būs angļu un latviešu. Filmā tiek izmantota tikai skaņas komunikācija, bez atsaucēm uz konkrētu valodu.

Ieeja pasākumā bezmaksas, bet tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai izslimošanas faktu.

Filma atkārtoti būs skatāma "Noass" rīkotajā šī gada laikmetīgās un video mākslas festivālā "Ūdensgabali" 15. septembrī, Latvijas video mākslas izlases programmas ietvaros.

""Set Sound To" ir vizuālās mākslinieces Evas Vēveres un dāņu vokālistes un performatores Gudrunas Holkas veidota koncepcija, kas līdz šim (2018-2021) realizēta projektos Dānijā, Norvēģijā, Spānijā, Lietuvā un Latvijā, katru reizi izvēloties kādu ikonisku vietu kā darba centrālo asi. Eva Vēvere veido šī projekta vizuālos risinājumus, strādājot ar telpu, struktūru, tēliem, dažādām materialitātēm, foto un video materiālu, kā arī piedaloties performanču koncepciju, formātu izstrādē un realizācijā. Gudruna Holka projektā realizē muzikālās idejas un performances. Dažādiem projektiem tiek pieaicināti arī citu kultūras jomu profesionāļi.