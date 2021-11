Marijas Antuanetes rokassprādzes pārdotas izsolē

Divas dimanta rokassprādzes, kas piederējušas bijušajai Francijas karalienei Marijai Antuanetei, otrdien, 9. novembrī, tika pārdotas "Christie's" izsolē Ženēvā par vairāk nekā 7 miljoniem eiro.

Šī bija pirmā reize, kad šīs rokassprādzes, kas izgatavotas no 112 slīpētiem dimantiem, ir nonākušas izsolē.

Marija Antuanete, kas bija pēdējā Francijas karaliene pirms Franču revolūcijas, 37 gadu vecumā tika giljotinēta Parīzē 1793. gada oktobrī.

"Viņas stils nosaka Versaļas unikālo estētiku: krāšņs un karalisks, tomēr jauneklīgs un romantisks. Ārkārtīgs gaumes noteicējs gan tad, gan tagad," sacīja "Christie's" Eiropas vadītājs Fransuā Kirjēls.

"To karaliskā izcelsme ir nevainojama; ne vien to mantošanas līnija ir nepārtraukta un izsekojama no 1776. gada līdz mūsdienām, bet šīs rokassprādzes arī redzamas divās slavenās vēsturiskās gleznās," sacīja Kirjēls.

"Šīs rokassprādzes ceļojušas cauri laikam, lai stāstītu par svarīgāko Francijas vēstures laikmetu ar tā spozmi, slavu un dramatismu."

Rokassprādzes ir 18,7 centimetrus garas, un katra sver 97 gramus.

Tās tika pārdotas izsolē par 7 459 000 Šveices franku (7 059 000 eiro), ieskaitot izsoles nodevu. Pirms izsoles tās bija novērtētas par 2-4 miljoniem Šveices franku, bet pirmais vairāksolītājs bija gatavs maksāt 5 miljonus Šveices franku.

Kad karalis Luijs XVI ar sievu Mariju Antuaneti un bērniem 1791. gada martā mēģināja aizbēgt no revolūcijas, karaliskās dārglietas tika slepeni izvestas no Francijas un vēlāk nosūtītas radiniekiem karalienes dzimtenē Austrijā.