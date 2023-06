Marja Lorenta: Mākslas iepazīšana bērnībā – pamats kultūras novērtēšanai visa mūža garumā

Māksla spēj pārvarēt vecuma noteiktās barjeras un sniegt bagātinošu pieredzi visu vecumu cilvēkiem. Ir svarīgi veidot muzeju un galeriju apmeklēšanas ieradumus jau no mazotnes, jo tādējādi varam ielikt pamatu mākslas, kultūras un zināšanu novērtēšanai visa mūža garumā. Jo agrāk cilvēks iegūst šo pieredzi, jo lielāka kļūst tās ietekme, pārvēršot to par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu un veicinot noturīgu paradumu veidošanos.

Kopīga laika pavadīšana un saiknes izveidošana

Neatkarīgi no tā, vai tās ir instalācijas, gleznas, skulptūras vai citi mākslas veidi, bērni var iesaistīties un gūt no tā tikpat lielu labumu kā pieaugušie. Ir ļoti svarīgi nodrošināt iekļaujošu un bērniem draudzīgu mākslas pieredzi, kas ļauj bērniem izpētīt un attīstīt savu perspektīvu. Daudzi muzeji un galerijas piedāvā speciālas bērnu programmas vai aktivitātes, kas ir pielāgotas viņu izpratnei un interesēm. Piemēram, ekskursijas gida pavadībā, radošās darbnīcas vai pat interaktīvas mākslas instalācijas, kur bērni paši var iesaistīties un izjust mākslu caur dažādām sajūtām un pieredzēm. Iekļaujot šādas aktivitātes muzeja piedāvājumā, ģimenes kopīgi pavadītājam laikam ir pievienotā vērtība. Taču tas nenozīmē, ka pieaugušajam vienmēr būtu savas vēlmes jānoliek otrajā plānā. Izvēlaties izstādes un pasākumus, kas iedvesmo vecākus, jo šīs emocijas jebkurā gadījumā tiek nodotas tālāk bērniem. Nekautrējieties apmeklēt izstādes, kas ir provokatīvas, piemēram, "Fotografiska" esošā izstāde par meiteni ar Dauna sindromu, kas aktualizē sociālu tēmu par to, cik dažādi cilvēki ir mums apkārt un kā visus pieņemt un mīlēt.

Nekautrējieties apmeklēt izstādes, kas ir provokatīvas!

Turklāt, iepazīstinot bērnus ar mākslu jau no agras bērnības, vecāki var izveidot spēcīgu saikni un izkopt kopīgas intereses. Mākslas izstādes var kļūt arī par lielisku sarunu tematu starp bērniem un vecākiem, pārrunājot mākslas darbus, daloties domās un veicinot dialogu. Jāņem vērā, ka pēc muzeja apmeklēšanas ir svarīgi bērnam uzdot pārdomas raisošus jautājumus. Piemēram, tā vietā, lai vaicātu par to, vai viņiem kaut kas patika vai nepatika, ir vērts uzzināt, kā bērni jutās pirms izstādes apmeklējuma, kā viņi jūtas tagad, ko ir iemācījušies apmeklējuma laikā. Vēl viens rīks, kas palīdz, ir stāsti. Tie piesaista ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos, iedvesmojot un sniedzot daudz emociju. Piemēram, viena no tēmām, ko apspriest un kā iedvesmot bērnu, ir dalīties ar mākslinieka dzīvesstāstu, bērnību, ģimeni un kā viņš kļuva par pasaulslavenu mākslinieku. Tādējādi rodas iespēja veidot dziļākas, vērtīgās sarunas un atbalstīt bērna personīgo attīstību ar mākslas palīdzību.

Bērniem draudzīgas mākslas pieredzes veidošana



Mākslas izstāžu apmeklējums veicina gan mākslas darbu izpratnes un interpretācijas apgūšanu, gan arī ļauj iegremdēties kultūrā un uzkrāt jaunu pieredzi. Pat, ja bērns pilnībā neizprot mākslinieciskās koncepcijas, saskarsme ar dažādām mākslas formām bagātina viņa pieredzi un veicina spēju novērtēt estētiku, paplašinot redzesloku, mācot par daudzveidību un apkārtējo pasauli. Māksla ir līdzeklis, ar kura palīdzību var izteikt domas, idejas un sajūtas par dažādām tēmām, sākot no vides problēmām līdz cilvēka dzīvesziņai un sociāliem jautājumiem.

Mākslas izstāžu apmeklējums var būt arī radošs process, kas stimulē pašizpausmi un radošo domāšanu.



Bērniem, kas apmeklē mākslas izstādes, ir iespēja redzēt un aptvert šo daudzveidību, kļūstot par sabiedrības locekļiem ar izpratni par pasaules dažādību un sarežģītību. Turklāt mākslas izstāžu apmeklējums var būt arī radošs process, kas stimulē pašizpausmi un radošo domāšanu. Bērni var iedvesmoties no redzētā un pēcāk izteikt savas idejas radošos darbos un izjust prieku no pašu veidotiem mākslas darbiem. Tas veicina mazo mākslas baudītāju iztēli, spēju domāt neatkarīgi un paust savas domas un emocijas.

Izaicinājumu pārvarēšana

Bērni, apmeklējot mākslas izstādes, parasti izrāda dažāda līmeņa interesi. Viņi var būt skaļi un aktīvi, apmeklējums var ietvert jautras un skaļas diskusijas, vaicājumus, kas rodas, redzot interesantas darbu detaļas, bet šādas reakcijas ir daļa no bērna dabas. Turklāt ir jāsaprot, ka tas ir pilnīgi normāli, ja bērniem ir dažādas koncentrēšanās spējas. Dažiem var būt grūti ilgstoši noturēt uzmanību vienā virzienā, jo viņus aizrauj apkārt esošās vizuālās lietas, bet tas nenozīmē, ka viņiem māksla neinteresē. Lai no tā izvairītos, muzejos un izstādēs ir ļoti svarīgi nodrošināt iekļaujošu un bērniem draudzīgu pieredzi, kas ļauj izpētīt, paplašināt redzesloku un attīstīt savu viedokli. Māksla ir domāta ikvienam, neatkarīgi no vecuma, tāpēc ir svarīgi to padarīt par neatņemamu bērna dzīves sastāvdaļu, kopīgi pavadot laiku un ieviešot jaunus ieradumus.