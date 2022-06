Maskavā slēgts Kirila Serebreņņikova izveidotais Gogoļa centrs

Maskavā ticis slēgts starptautisku slavu guvušais teātris Gogoļa centrs, ko izveidoja un līdz 2021. gada februārim vadīja režisors Kirils Serebreņņikovs. Slēgšanas faktu savos sociālo tīklu kontos apstiprinājis pats Serebreņņikovs.

Par Gogoļa centra slēgšanu raksta arī medijs "The Moscow Times", vēstot, ka ar tā pašreizējo vadību līgumi netiks pagarināti un tas atgriezīsies pie sava agrākā nosaukuma – Gogoļa teātris.

Kā "Instagram" raksta Serebreņņikovs, teātra pēdējā izrāde būs performance "Es nepiedalos karā", kuras pamatā ir Jurija Lvitanska dzeja.

"Un pēdējā pirmizrāde teātrī arī bija saistīta ar dzeju."Sargājiet savas sejas" – ar Andreja Vozņesenska tekstiem. Šis pats darbs tika iestudēts 1968. gadā Tagankas teātrī, bet pēc trīs izrādēm padomju varas pārstāvji to lika no repertuāra izņemt. Tagad viņi ir nolēmuši slēgt teātri. Par pozīcijas ieņemšanu. Par godīgumu. Par brīvību. Par to, ka teātrī aktieri jau kopš kara sākuma protestē, nepaklanoties izrāžu beigās, bet rāda skatītājiem miera baloža attēlu. Par to, ka no repertuāra nav izņēmuši manis iestudētās izrādes," raksta Serebreņņikovs.

"Jā, viņi slēdz dzīvu teātri. Teātri tautai. Tā nav vienkārši sabotāža, tā ir slepkavība. Vēl viena parasta nogalināšanā. Tikai karš. Nekas vairāk. Lūdzu, atcerieties mūs."

Serebreņņikovs par Gogoļa teātra vadītāju tika iecelts 2012. gadā, divus gadus vēlāk tas no jauna vēra durvis skatītājiem kā Gogoļa centrs. Šo gadu laikā, tas no neliela teātra kļuvis par starptautiska mēroga kultūras institūciju. Tā inovatīvie un avangardiskie iestudējumi tad nesuši dažāda mēroga balvas un tas bija viens no populārākajiem un visaugstāk novērtētajiem Maskavas teātriem.

2017. gadā Serebreņņikovs tika apsūdzēts par 133 miljonus rubļu (aptuveni 1,8 miljonus eiro) piesavināšanos, kas no valsts līdzekļiem bija piešķirti vienam no Maskavas Gogoļa centra teātra projektiem. Tā paša gada augustā viņam tika piespriests mājas arests.

Serebreņņikovs, tāpat kā pārējie apsūdzētie, izvirzītās apsūdzības noraidīja un uzskatīja, ka tās ir politiski motivētas, jo teātris atklāti kritizējis prezidenta Vladimira Putina režīma politiku, arī 2014. gadā īstenoto Ukrainai piederošās Krimas pussalas aneksiju. Par režisora nevainību iestājās gan viņa kolēģi Krievija, gan Eiropas kinoakadēmijas locekļi un daudzi starptautiski pazīstami kino un teātra profesionāļi.

2019. gada aprīlī Serebreņņikovu no mājas aresta atbrīvoja, taču viņam tika liegts izbraukt no valsts.

2020. gada vasarā režisors līdz ar vēl diviem apsūdzētajiem tika atzīts par vainīgu krāpniecībā īpaši lielā apmērā. Viņam tika piespriesta brīvības atņemšana nosacīti uz trīs gadiem, kā arī 800 tūkstošu rubļu (apmēram 10 000 eiro) liels naudassods.

2021. gada februārī Serebreņņikovs tika atbrīvots no Gogoļa centra vadītāja amata. Bet 2022. gada martā, kad tika atcelta viņa sodāmība, viņš Krieviju pameta.