'Mattel' ražos Deividam Bovijam veltītu lelli Bārbiju

Rotaļlietu ražošanas milzis "Mattel" laidis klajā jaunu lelli Bārbiju, kas ir veltījums popmūzikas hameleonam Deividam Bovijam. Populārā lelle tērpta kā viens no Bovija alter ego – Zigijs Stārdasts (Ziggy Stardust).

Tērpta svītrotā, spīdīgā bikškostīmā, sarkanos zābakos un rotājusies kosmiskiem aksesuāriem, jaunā Bārbija izskatās gluži kā Bovija iemiesotais ieceļotājs no Marsa. Lelle cena ir 50 ASV dolāru.

Ražotāji to uzskata par divu popkultūras ikonu apvienojumu. "Šī Bārbija godina popmūzikas hameleonu – dziedātāju, dziesmu autoru un aktieri Deividu Boviju, kura muzikālās transformācija turpina iedevesmot un ietekmēt joprojām," teikts "Mattel" paziņojumā. "Kolekcijas lelle godina mūzikas ģēniju, kurš no jauna definēja rokenrolu."

Bovija Zigijs Stārdasts plašu popularitāti piedzīvoja līdz ar albumu "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" (1972), kļūstot par vienu no spilgtākajiem 20. gadsimta rokmūzikas tēliem.