Mēneša garumā notiks Valmieras Mākslas dienas

No 1. aprīļa līdz 1. maijam norisināsies ikgadējās Valmieras Mākslas dienas "Soļi. Pilsēta. Es.", portālu "Delfi" informē Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji.

Valmieras Mākslas dienas sāksies 1. aprīlī ar akciju "Soļi", aicinot līdz 27. aprīlim ar īpašas kartes palīdzību atrast mākslu vietās, kur to visdrīzāk neiedomātos meklēt: autoostā, kafejnīcā, bankā, veikalā – astoņās dažādās vietās pilsētā. Būs iespēja aplūkot Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu darbus glezniecībā, grafikā, fotomākslā, keramikā, šķiedras mākslā, dizainā, instalācijas un objektu mākslā. Karti varēs saņemt Valmieras Tūrisma informācijas centrā no 1. aprīļa, turklāt, to pareizi aizpildot, būs iespēja saņemt pārsteiguma dāvanas.

Jau tradicionāli Mākslas dienu laikā savus gleznojumus pilsētvidē veidos Latvijā un arī plašākā mērogā zināmi mākslinieki. 27. aprīlī tiks atklāti Klāva Lora (Rūpniecības un Cēsu ielas krustojumā), Ievas Jurjānes, Annas Heinrihsones un Helēnas Heinrihsones (pie Kazu krācēm) veidoties soliņi. Šogad savu soliņu pie Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas apgleznos trešā kursa audzēkņi pasniedzējas Ivetas Gudetas vadībā.

Jauno profesionāļu soļi mākslā būs baudāmi arī daudzās izrādēs bērnu un jauniešu teātru festivālā "..un es iešu un iešu", Valmierā pulcējot jauniešus no visas Latvijas un aicinot 26. un 27. aprīlī apmeklēt izrāžu "maratonu" Valmieras sākumskolā un Valmieras Drāmas teātrī.

Savukārt par pusaudžiem, sevis meklējumiem, ilgām un pieaugšanu stāstīs mūzikas teātra izrāde "Pavasaris", kas tapusi Valmieras vasaras teātra festivālam. To piedāvās apvienība "Kvadrifrons" Valmieras Drāmas teātrī 29. aprīlī.

Arī šogad Mākslas dienu laikā režisors Jānis Znotiņš piedāvās izrādi mazākajiem skatītājiem, saistošā veidā risinot lielas lietas, kas nozīmīgas ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem. Izrāde "Kurts" būs skatāma Valmieras bibliotēkā 30. aprīlī pulksten 14.00.

Par mākslinieka uzdevumiem, ieguldījumu izrādes tapšanas procesā 5. aprīlī pulksten 15.00 būs iespēja uzzināt klātienē, Valmieras Drāmas teātrī tiekoties ar izrādes "Hamlets" mākslinieci Annu Heinrihsoni. Savukārt pēc tam, pulksten 16.30, Valmieras muzejā tiks atklātas Helēnas Heinrihsones un Annas Heinrihsones izstādes.

Helēna Heinrihsone ir viena no spožākajām un daudzpusīgākajām gleznotājām Latvijā, kura strādā eļļas glezniecībā, akvarelī, litogrāfijā, porcelāna apgleznošanā un animācijā. Viņas spēkos ir mainīties, doties nezināmajā, atklāt jauno un atkal atgriezties pie reiz atrastā. Anna Heinrihsone ar zīmējumiem un telpiskiem objektiem pievērsusies tēmai "saknes", stāstot, ka "patiess pārdzīvojums, ko es izjūtu kā savu magnētisko pievilkšanas punktu, ir pielūgsmes objekts, apslēpts, intīms, citiem nesvarīgs. Spēka vietas auglis, pie kā domas atgriežas kā pie reliģiska avota. Gar jūru ripinās sakņu murskulis. Saknes kustība ir steidzīga, saraustīta, saprātīga. Es to neuztveru kā zīmi, es to sajūtu aiz sevis turpinājumā kā elpu pakausī. Saknes ir neparasti veidojumi. Tās ir kā gals un sākums vienlaikus".

Tāpat Mākslas dienās būs īpašas filmas kinoteātrī "Gaisma" (bez maksas). Tie būs stāsti par uzdrīkstēšanos būt citādākam, spēju pieņemt atšķirīgo, meklējumiem, kas šķetina radošumu, un ielūkošanos mākslinieka pasaulē caur vairāk nekā 65 000 kadru, kas ir ar rokām darināti eļļas gleznojumi uz audekla.

Savukārt, kādus soļus mākslā atstāj komponisti, uzzināt aicinās Māra Briežkalna kvintets "Rothko in Jazz", 30. aprīlī pulksten 19.00 Valmieras Kultūras centrā risinot neparastu uzdevumu – ja abstraktā ekspresionista Marka Rotko gleznas būtu skaņdarbi, kā tās izklausītos.

Muzikāla satikšanās gaidāma biedrības "Valmierai. Mūzikai. Kultūrai" un Valmieras Mūzikas skolas labdarības koncertā "Mans solis. Tavs solis. Satikšanās" Valmieras Kultūras centrā 21. aprīlī pulksten 16.00.

Koncertprogrammu, kas veidota kā garīga meditācija, 22.aprīlī pulksten 16.00 Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā noklausīties aicinās vokālā grupa "Putni" un ērģelniece Larisa Carjkova. Koncertā skanēs Viduslaiku un arī mūsdienu somu, latviešu un citu valstu komponistu daudzbalsīgie a cappella dziedājumi.

Savukārt Valmieras pilsdrupās no 9. aprīļa būs aplūkojama gaismas instalācija "Acumirklis".

Tāpat Mākslas dienu programmā iekļautas trīs lekcijas, kas notiks Valmieras integrētajā bibliotēkā (9., 16. un 23.aprīlī pulksten17.30). Lekcijas lasīs dzejnieks un dziesminieks Valdis Atāls, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izstāžu kuratore Farida Zaletilo un bloga "Seek the Simple" veidotāji Laura un Andis Arnicāni.

Arī šogad Mākslas dienu laikā norisināsies forums "Māksla būt uzņēmējam". 11. aprīlī no pulksten 12.00 koncertzālē "Valmiera" klātesošie dzirdēs par pirmajiem drosmīgajiem soļiem uzņēmējdarbībā un uzdrīkstēšanos, par radošumu komunikācijā un problēmu risināšanā, iedvesmojot būt citādākiem.

Visa programma skatāma Valmieras mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā "Kultūra" un www.visit.valmiera.lv.