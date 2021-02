2022. gada augustā Mežaparka Lielajā estrādē notiks vērienīgs uzvedums, kur ap 10 000 dalībnieku – deju kolektīvi un kori no Latvijas un diasporas, pirmo reizi tiksies dejotāju un dziedātāju svētkos.

Šajā pasākuma tiks īstenota horeogrāfa Edžus Aruma ideja – uzvedums, kurā dziesma savienosies ar deju vienā nešķiramā priekšnesumā.

"Uzveduma "Dziesma dejo. Deja skan." nosaukums raksturo notikuma esenci, vienlīdz svarīgu lomu piešķirot kā dejai, tā mūzikai. Kora mūzikas dzīvu izpildījumu papildinās deja, bet dejotāju uzburto stāstu bagātinās koris," vēsta organizatoru pārstāve Dagnija Dižbite-Svarinska.

Ir sācies darbs pie apjomīgas ieceres, ko īstenos nozares meistari, kuru darbi jau nozīmē augstākā līmeņa kvalitāti un vērienu - kordiriģents Mārtiņš Klišāns, horeogrāfs Agris Daniļevičs, komponists Uģis Prauliņš, idejas iniciators un autors Edžus Arums un uzveduma režisore Ilze Jakubovska. Radošā komanda kopā ar virkni dejas un kora mūzikas profesionāļiem jau strādā, lai kopīgi īstenotu ideju par grandiozu un nebijušu notikumu.

"Idejas pamatā ir kora mūzikas un dejas vienots priekšnesums. Nevis divas atsevišķas nometnes, bet viens veselums, kur priekšplānā netiek izvirzīta tikai dziesma vai deja. Kora mūzikas koncertos ir ierasts nedalītu uzmanību veltīt dziedātāju meistarībai. Savukārt dejai veltītos notikumos mūzika nereti ir tikai fons, lai izbaudītu horeogrāfu sagatavoto stāstu dejotāju izpildījumā. Mēs šīs divas nometnes savienosim vienā veselā. Šim procesam jau sagatavošanās periods ir svētki un piedzīvojums, kas šobrīd jau ir sācies. Svētki, nevis tikai koncerta dienās, bet svētki no pirmā brīža, kad nolemj piedalīties. Svētki, kā procesa svinēšana. Kopā būšana, sintēze starp deju un dziesmu. Kā saka mūsu režisore Ilze - latvieti šūpo starp pagātni un tagadni, zemi un debesīm, pļāvām un mežu galotnēm, ticību un zvaigznēm - starp dziesmu un deju. Lai notiktu šūpošanās process, ir nepieciešamas "abas puses"," skaidro Edžus Arums, koncerta organizators un idejas autors.

"Mani ļoti uzrunāja ideja par kopā sanākšanu vienā pilnvērtīgā uzvedumā un iespēju atrast dziedātājiem nedaudz citu darbības rakursu un dejotājiem arī ko neierastāku. Mums arī ikdienā ir raksturīgi vairāk attālināties vienam no otra, vērot no attāluma, vērtēt no malas. Šī ir laba iespēja sanākt kopā dejai un dziesmai un sajust vienam otru. Sākotnēji pat nebijām plānojuši Mežaparka Lielo estrādi, taču, kad dzima šī ideja, radošajai grupai pavērās vēl plašāka un interesantāk izmantojama vide idejas īstenošanai. Mežaparka Lielā estrāde ir šāda veida pasākumam īstā vieta un es tikai priecājos par arvien jauniem un lieliskākiem notikumiem, kas iepūtīs dvēseli jaunajā vietā, " stāsta Mārtiņš Klišāns.

Radošā grupa 2020. gada laikā ir rūpīgi izstrādājusi iestudējuma repertuāru, bet komponists Uģis Prauliņš ir sācis darbu pie tā vienota skanējuma. Vēlmi piedalīties dziedātāju un dejotāju svētkos "Dziesma dejo. Deja skan." ir apliecinājusi liela daļa Latvijas deju kolektīvu un koru, kā arī ir ievērojama interese no ārvalstu latviešu kolektīviem.

"Mēs priecājamies, ka varam ar savu ideju aizraut arvien jaunus kolektīvus un iesaistīt kopīgajā piedzīvojumā, ceļā uz šīs idejas realizēšanu. Tas ir īpaši svarīgi šai laikā, kad nenotiek koncerti un deju kolektīvi un kori daudzi ir kļuvuši ievērojami pasīvāki, viens otrs pat draud izirt vai dalībniekiem zūd motivācija. Mēs izmantojām šo laiku, lai radītu ko jaunu un ceram, ka gatavošanās "Dziesma dejo. Deja skan." piedzīvojumam no jauna ieraus dejotpriekā un vēlmē dziedāt daudzus mūsu lieliskos kolektīvus," stāsta Arums.

Radošā grupa ir vienisprātis, ka strādājot ar šāda mēroga projektu, svētku sajūta ir jau sagatavošanās procesā. Kulmināciju tā sasniegs 2022. gada augustā ar vairākām izrādēm, taču svētki tie ir visiem, kuri jau ir iesaistījušies to radīšanā.

Organizatori informē, ka joprojām ir atvērti jauniem pasākuma dalībniekiem un visi interesenti var sazināties, rakstot uz epastu: dziesmadejo@dejaskan.lv.