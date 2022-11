Mežaparka Lielā estrāde saņēmusi Starptautisko arhitektūras balvu

Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai piešķirta "Starptautiskā arhitektūras balva 2022" kategorijā "Publiskā telpa", informēja Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.

Viņa norādīja, ka balvu kopš 2004. gada piešķir Čikāgas Arhitektūras un dizaina muzejs kopā ar Eiropas Arhitektūras, mākslas un dizaina centru. Apbalvojums ir viena no pasaules prestižākajām gada balvām, kuras žūrija vērtē labākās celtnes, ainavu arhitektūras un pilsētbūvniecības darbus no visas pasaules. Šī gada balvai un žūrijas vērtēšanai bija atlasīti 650 darbi no 48 pasaules valstīm.

KM pārstāve akcentēja, ka pirms gada Mežaparka Lielā estrāde ar pasaulē unikālo akustisko telpu 20 000 dziedātāju lielam korim tika novērtēta arī Latvijā - tā saņēma Latvijas Arhitektūras gada balvu un galvenās atzinības būvniecības skatēs.

Mežaparka atjaunotajā Estrādes paviljonā pabeigta un publikai atvērta Dziesmu svētku būvju 150 gadu vēstures ekspozīcija, bet Lielās estrādes ēkas jaunajā ekspozīciju zālē top plaša pastāvīga izstāde par Dziesmu svētku tradīciju Latvijā - Dziesmusvētku telpa.