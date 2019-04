'Mistrus Media' producente Inese Boka-Grūbe izvēlēta starptautiskai kinoproducentu platformai

Starptautiskajai kinoproducentu platformai "Producers on the Move" Kannu kinofestivālā kino popularizēšanas organizācija "European Film Promotion" (EFP) šogad izvēlējusies filmu studijas "Mistrus Media" producenti Inesi Boku-Grūbi no Latvijas.

Organizācija katru gadu izvēlas 20 profesionālus un perspektīvus kino producentus no visas Eiropas.

Kannu kinofestivāla ietvaros "Producers on the Move" notiks 20. reizi un tā ir iespēja producentiem, kuru iepriekš producētās filmas uzrādījušas labus vietējos un starptautiska mēroga izplatīšanas rezultātus, popularizēt savus nākamos projektus un piesaistīt sadarbības partnerus filmu kopražojumu veidošanai, kā arī konsultēties ar starptautiski atzītiem audiovizuālās nozares speciālistiem.

Inese Boka-Grūbe studējusi psiholoģiju Latvijas Universitātē un Eiropas studijas Lēvenes universitātē Beļģijā un kopš 2008. gada ir partnere un producente filmu studijā "Mistrus Media".

Atlases kritēriji dalībai "Producers on the Move" nosaka, ka producenta iepriekšējās producētās filmas tikušas izrādītas kādā no nozīmīgākajiem starptautiskajiem A klases filmu festivāliem (Berlīnes, Kannu, Roterdamas, Sandensas, Karlovi Varu filmu festivālos), filma atzinīgi novērtēta nacionālajā tirgū – ieguvusi nacionālo balvu un nominēta kā nacionālās valsts pieteikums ASV Kino akadēmijas balvai "Oskars". EFP un "Producers on the Move" Kannās atbalsta Nacionālais Kino centrs.

Strādājot filmu studijā "Mistrus Media", Inese Boka-Grūbe līdzproducējusi Lietuvas kinorežisores Giedres Beinorjūtes spēlfilmu "Elpa Marmorā" (kopprodukcijas filma ar Lietuvu un Horvātiju), kas 2018. gadā tika pirmizrādīta Starptautiskajā Karlovi Varu kinofestivāla konkursa programmā "East of the West", producējusi Viestura Kairiša spēlfilmu "Melānijas hronika", kas 2016. gadā ieguva Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" un piedalījās Tallinas starptautiskā kinofestivāla "Black Nights" konkursa skatē, producējusi Ivo Brieža spēlfilmu "Filma", kas ieguvusi "Lielo Kristapu" kā labākā īsfilma, kā arī dokumentālās filmas "Pasaules skaņa" un "Vairāk nekā dzīve".

Viņa līdzproducējusi arī filmas "Tēvs Nakts", "Escaping Riga" un šobrīd strādā pie režisora Ivo Brieža topošās spēlfilmas "Jogurts un zvaigzne" un režisora Aika Karapetjana spēlfilmas "Pig'n'Pah", Krievijas kinorežisora Alekseja Učiteļa kopprodukcijas filmas "Cojs" izveides un ungāru režisora Deneša Naģa kopprodukcijas (Ungārija, Francija, Vācija, Latvija) spēlfilmas "Dabīgā gaismā" izveides.