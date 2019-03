Mūsu ķermeņa valoda ir apbrīnojami unikāla. Saruna ar klaunādes meistari Jenni Kallo

Acīmredzot, gadu gaitā ir notikušas ievērojamas pārmaiņas cirkā kā mākslas formā – tās un citu mākslu robežas ir ievērojami saplūdušas un mainījusies arī izrāžu struktūra. Kādu lomu tradicionālais cirks spēlē tavā personīgajā dzīvē un karjerā?

Mana karjera sākās kā dejotājai deju teātrī, kur tika radītas pirmās laikmetīgā cirka izrādes Somijā. Tādā ziņā esmu diezgan tālu no tradicionālā cirka, bet vienmēr esmu to apbrīnojusi. Es esmu ļoti priecīga, kad varam uzstāties cirka teltīs un dzīvot karavānās. Tādai dzīvei vēl joprojām piemīt kas nedaudz mistisks un romantisks. Bērnībā es skumu par to, ka neesmu dzimusi cirka ģimenē, bet, par laimi, mūsdienās ikviens var nokļūt cirka pasaulē arī citos veidos. Pat tad, ja tradicionālais cirks ne vienmēr ir acīmredzams, tas tomēr vienmēr būs daļa no mūsu saknēm un vēstures.

Un pretstatā runājot par laikmetīgo cirku – zinot, kas šajā lauciņā notiek Latvijā, kā tu salīdzinātu šo nozari šeit un tavā dzimtenē Somijā? Kas ir tās jomas, kuras mēs no jums kā zinošu cirka mākslinieku/producentu kopuma varētu mācīties?

Man šķiet, ka situācija Latvijā ir ļoti līdzīga tai, kas bija kādreiz Somijā. Kas sākās 90. gados, tas līdz mūsdienām ir izaudzis par augstas kvalitātes cirka izrādēm un daudzām interesantām cirka kompānijām. Tam visam aizmugurē stāv gadiem ilgs un grūts darbs, ko veikuši atsevišķi mākslinieki un pionieri. Tas ne vienmēr ir bijis vienkārši, bet noteikti ir bijis tā vērts!

Šobrīd aktuālākā problēma Somijā ir tā, ka mums nepietiek vietas. Mūsdienās ir labāk, nekā kādreiz, kad trapeces mākslinieki trenējās, karājoties kokos, bet tomēr – ar to nepietiek. Tieši tāpēc jums Rīgā novēlu izmantot lieliskās cirka telpas 24/7.

Kas būtu tās lietas, ko tu vari ieteikt bērniem un jauniešiem, kas īpaši interesējas par cirka pasauli – kur meklēt un saprast to, vai tā ir "viņu lieta"?

Es teiktu – ir jāiet un viss jāizmēģina pašam! Cirks ir lielisks, jo tas ir tik brīvs un piedāvā bezgalīgi daudz iespēju! Ja vēlies būt daļa no grupas – dodies un veido piramīdas. Ja dod priekšroku vientulībai, mācies žonglēšanu. Ja vēlies pārsteigt cilvēkus – mācies rādīt trikus vai gaisa akrobātiku. Vienīgais priekšnoteikums ir tāds, ka tev vajag to darīt! Un nevajag uztraukties par kritieniem, tu vari arī būt klauns un patikt visiem!

Un nobeigumā – vai ir kaut kas tāds, ko īpaši sagaidi no viesošanās Rīgā? Kaut kas īpašs, ko vēlies redzēt, izdarīt, piedzīvot?

Es Rīgu apmeklēju gadsimta sākumā un man ir ļoti labas atmiņas! Es atceros skaistās ēkas un daudzos kaķus ielās. Es ceru, ka tas ir saglabājies, par spīti pārmaiņām pilsētā. Man ļoti patīk klīst pa jaunām vietām, mazliet nozaudēties un atrast ko jaunu – kafejnīcu, veikalu vai draugu.