Muzeju krātuvē atklās īpašu rakstāmmašīnu kolekcijas izstādi

No 4. jūnija līdz 29. oktobrim Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) izstāžu zālē Pulka ielā 8, Rīgā, būs apskatāma RMM rakstāmmašīnu kolekcijas izstāde "Es, rakstāmmašīna".

Kā informē RMM pārstāve Zane Brūvere-Kvēpa, izstādes atklāšana notiks 4. jūnijā no pulksten 13 līdz 15, un tā būs skatāma tiešraidē sociālo tīklu vietnē "Facebook", kā arī RMM mājaslapā.

Izstāde iecerēta kā stāsts par priekšmetu - rakstāmmašīnu, kas ir gandrīz pilnīgi zudis no mūsu laiktelpas, tomēr ir tik būtisks sava laikmeta reprezentants. Tā ir vesela ēra, kurā rakstīšanas process tiek mehanizēts un beigu beigās ieved mūsu tagadnes tehnoloģiskajā informācijas pasaulē.

Kā stāsta muzeja pārstāve, RMM rakstāmmašīnu kolekcijā ir 30 priekšmeti, kas piederējuši 27 personībām. Tās nāk no visdažādākajām valstīm – Francijas, Japānas, Vācijas Demokrātiskās Republikas, Lielbritānijas, ASV, Dienvidslāvijas, PSRS, Šveices un pārstāv zināmākos rakstāmmašīnu ražotājus: "Underwood", "Remington", "Royal", "Corona", "Erika", "Hermes", "Torpedo", u.c. To vidū ir daži ļoti īpaši eksemplāri, piemēram, "Mignon AEG" rakstāmmašīna, kuras darbināšanai tiek izmantoti nevis klaviatūras taustiņi, bet slīdošs irbulītis, kā arī Raiņa Šveicē iegādātā smalkā rakstāmmašīna "Blickensderfer", kas savā laikā bijusi viena no visvieglākajām rakstāmmašīnām.

Ar šīm rakstāmmašīnām ir rakstījuši ne tikai dzejnieki, prozaiķi un dramaturgi, bet arī valodnieki, aktieri un pat muzeju darbinieki. 30 rakstāmmašīnas pārstāv laika posmu no 20. gadsimta pirmās līdz pēdējai desmitgadei un atklāj plašu un daudzveidīgu Latvijas kultūrvēsturisko ainu, liecinot ne tikai par saviem īpašniekiem un viņu likteņiem, bet arī par sarežģītiem pagājušā gadsimta vēstures līkločiem.

Izstādes apmeklētāji varēs iedziļināties 10 rakstāmmašīnu stāstos, kuri ir papildināti ar citiem muzeja vai sadarbības partneru īpašumā esošajiem priekšmetiem, kas parāda rakstāmmašīnas nozīmi noteiktas personas dzīvē, piemēram, Veronikai Strēlertei sūtītās Edvarta Virzas vēstules, kuras viņa pārrakstījusi uz rakstāmmašīnas, lai kara apstākļos tās nepazustu. Tāpat rakstāmmašīnu stāsti tiks papildināti ar audio vizuālu materiālu, kurā iespējams redzēt rakstniekus, darbojamies pie rakstāmmašīnas vai dzirdēt viņu paša balsi, stāstot par rakstāmmašīnām.

Īpaši izstādei septiņus personificētus rakstāmmašīnu stāstus ir sarakstījusi rakstniece Laura Vinogradova, to audioierakstus papildina komponista Jēkaba Nīmaņa radītais skaņu celiņš. Stāstus būs iespēja aktivizēt ar pogas palīdzību pie konkrētām rakstāmmašīnām. Trīs rakstāmmašīnām skaņas pieredzi radīs "skaņu dušas", kur būs iespējams dzirdēt arī autentiskus tekstus pašu autoru balsī.

"Es, rakstāmmašīna" ir aizsākums Rakstniecības un mūzikas muzeja kolekciju izstādēm, kurās veicot jaunus, padziļinātus pētījumus par dažādām priekšmetu grupām, tiks aktualizēta to vērtība mūsdienās.

Izstādes darba grupa: Iveta Ruskule, Liega Piešiņa, Elīna Drulle, Roberts Skrajāns, Jānis Ķīkulis. Māksliniece: Ineta Sipunova. Stāstu autore: Laura Vinogradova. Skaņu mākslinieks: Jēkabs Nīmanis. Izstādes vizuālās komunikācijas identitāte: Sandra Ozoliņa. Zinātniskais konsultants: Marians Rižijs. Komunikācijas un mārketinga vadītāja: Indra Vilipsone. Redaktore: Zane Brūvere-Kvēpa. Satura kuratore, projekta vadītāja: Katrīna Kūkoja.

Izstādes apmeklējums notiks, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības nosacījumus. Grupu un individuālā apmeklējuma pieteikšanās: 27196059 vai e-pastā komunikacija@rmm.lv.

Izstāžu zāles darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai, no pulksten 10 līdz 16.30.