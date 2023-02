Muzeju padome rosina grozījumus likumā, lai stiprinātu muzeju autonomiju

Muzeju padome ārkārtas sēdē, kas notika piektdien, 24. februārī, lēmts izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Muzeju likumā, kas stiprinātu muzeju autonomiju to pamatdarbības – pētniecības, krājuma veidošanas un komunikācijas ar sabiedrību – jautājumos, portālu "Delfi" informē Kultūras ministrijas pārstāve Lita Kokale.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā ziņots, Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) Muzeju padomes ārkārtas sēdi bija sasaucis, lai izvērtētu konfliktsituāciju, kas izveidojusies starp Ogres pašvaldību un Ogres Vēstures un mākslas muzeju.

Līdztekus Muzeju padomes locekļiem sēdē piedalījās arī Ogres pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmanis, Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

"Pēdējā laika notikumu virtene: Jūrmalas bibliotēka, Dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju atalgojums, Rotko muzejs, tagad - Ogres muzejs. Aicinu uz šiem gadījumiem skatīties plašāk, un muzeju gadījumā - potenciāli kopā ar muzeju nozari strādājot pie muzeju likuma precizējumiem, iespējams arī muzeju padomes lomas stiprināšanu, jo, kā jau esmu atkārtojis vairākkārt, politiska iejaukšanās mākslas saturā nav pieļaujama. To esmu paudis Venēcijas biennāles sakarā, kad daļa sabiedrības pieprasīja no manis šādu reakciju. To esmu teicis arī, komentējot Daugavpils Rotko muzeja jaunākās izstādes gadījumā, to paužu arī Ogres muzeja gadījumā," sacīja ministrs.

Puntulis arī atgādināja, ka labākais veids risināt problēmas vispirms ir sēsties pie sarunu galda.

"Piebildīšu, ka mēs dzīvojam laikā, kad netālu no mūsu valsts notiek agresīvs, asiņains karš, kas nevar neatstāt nospiedumus uz mūsu sabiedrību un reakcijām uz notikumiem. Un šodien bijām liecinieki, ka trūkst savstarpējā dialoga. Man kā ministram ir būtiski, lai neviens kultūras darbinieks Latvijā nejustos neaizsrgāts. Līdz ar to kopā ar nozari strādāsim pie nepieciešamajām normatīvu izmaiņām," akcentēja kultūras ministrs.

Muzeju padomes sastāvā darbojas:

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos Kultūras ministrijas muzejus) Toms Ķikuts;

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora vietniece krājuma darbā (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos Kultūras ministrijas muzejus) Iveta Derkusova;

Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos Kultūras ministrijas muzejus) Iveta Ruskule;

Latvijas Kara muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos citu ministriju muzejus) Kristīne Skrīvere;

Rīgas Porcelāna muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos pašvaldību muzejus) Iliana Veinberga;

Aleksandra Čaka muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos pašvaldību muzejus) Antra Medne;

Rīgas Motormuzeja vadītāja vietnieks (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos autonomos muzejus) Agris Šmits;

biedrības "Žaņa Lipkes memoriāls" muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos privātos muzejus) Lolita Tomsone;

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore (pārstāv Vidzemes plānošanas reģiona akreditētos muzejus) Valda Dārgais;

Bauskas muzeja vēstures nodaļas vadītājs (pārstāv Zemgales plānošanas reģiona akreditētos muzejus) Aigars Urtāns;

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktore (pārstāv Kurzemes plānošanas reģiona akreditētos muzejus) Agrita Ozoliņa;

Naujenes novadpētniecības muzeja direktore (pārstāv Latgales plānošanas reģiona akreditētos muzejus) Evita Kusiņa-Koļesņika;

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure;

Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietniece Sandra Ozoliņa;

Latvijas Muzeju biedrības priekšsēdētāja (pārstāv ar Latvijas muzeju profesionālo darbību saistītās nevalstiskās organizācijas) Zane Grīnvalde;

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš.

Atbilstoši Muzeju likumā noteiktajam Muzeju padome izveidota kā konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālā muzeju krājuma veidošanu un saglabāšanu.

Jau ziņots, ka šī gada janvāra beigās pēc publikācijas "Delfi" plaša mediju uzmanība tika pievērsta Ogres domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa (NA) iecerētajai Krievijas oligarha un Eiropas Savienības sankcijām pakļautā Pjotra Avena porcelāna izstādei, ko bija plānots atklāt šī gada 1. februārī. Izstāde tika atcelta, bet muzejs atklāti pauda savu neapmierinātību ar Ogres pašvaldības iejaukšanos izstāžu rīkošanas darbā. Latvijas Radio 17. februārī ziņoja, ka Ogres pašvaldība vērsusi sankcijas pret muzeju – atceltas ieplānotās izstādes, kā arī dome lēmusi nepaaugstināt muzeja darbinieku algas, neskatoties uz to, ka iepriekš tas ticis solīts. Šobrīd Ogres muzejs ir slēgts.

Šī gada 23. februārī pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja notiks atbalsta akcija "Demokrātija ir trausla kā porcelāns", ko rīkoja Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība.