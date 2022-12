Otrdien, 13. decembrī, mūžībā devusies rakstniece, žurnāliste, Goda daugavpiliete Anita Liepa (1928-2022), portālam "Delfi" pavēstīja Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētajs Arno Jundze.

Kā informē rakstnieces meita – atvadīšanās no Anitas Liepas notiks sestdien, 17. decembrī, no pulksten 11 līdz 11.40 Mārtiņa Lutera katedrālē, 18. novembra ielā 66, Daugavpilī Pēc tam Anita Liepa tiks pārvesta uz Aglonu un apglabāta Aglonas kapos.

Anita Liepa dzimusi armijas virsnieka un valsts ierēdnes ģimenē. Otrā pasaules kara gados nonākusi Vācijā, kur līdz kapitulācijai strādāja par sanitāru kara lazaretē. 1947. gadā pēc ģimnāzijas beigšanas atgriezās Latvijā un studēja Latvijas valsts universitātē. Pēc augstskolas 1952. – 1953. gadā strādāja par skolotāju Istras vidusskolā. 1953. gadā Anita Liepa tika apcietināta un tiesāta par kontrrevolucionāru propagandu – spriedums: septiņi gadi ieslodzījumā un trīs gadi nometinājumā. 1956. gadā pienāca amnestija un Anita Liepa varēja atgriezties Latvijā.

No 1956. līdz 1959. gadam viņa bija mācību daļas vadītāja Bebrenes vidusskolā, pēc tam strādāja par skolotāju Daugavpils 12. vidusskolā, laikraksta "Avangards" kultūras nodaļas vadītāju, Daugavpils Ekskursiju un ceļojumu biroja ekskursiju vadītāju. No 1986. līdz 1989. gadam bija Daugavpils Pedagoģiskā institūta docētāja, no 1994. līdz 2001. gadam – laikraksta "Latgales Laiks" ārštata reportiere.

Anita Liepa literatūrai pievērsusies agri – pirmie viņas stāsti publicēti vēl Hensburgas skautu žurnālā. Latvijā viņas teksti – stāsti un tēlojumi – sākumā publicēti periodikā: "Skolotāju Avīzē" un "Literatūrā un Mākslā". Pirmā grāmata – stāstu un humoresku krājums "Krusta dancis" – izdota 1982. gadā. 1990. gadā, kad "perestroikas" un "glasnostj" rezultātā režīms sākt atslābt, dienasgaismu varēja ieraudzīt Anitas Liepas dokumentālais romāns "Ekshumācija" (tulkots arī krievu un lietuviešu valodā). Tas veltīts represētajiem latviešu virsniekiem un izraisa lielu rezonansi.

Kā piemiņas vēstījumā uzsver Jundze, Anitas Liepas atstātais literārais mantojums ir daudzveidīgs. Tas ietver romānus, stāstus, bērnības atmiņas, lugas.

Par savu ieguldījumu un stāju Anita Liepa 2006. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi par mūža ieguldījumu Latvijas kultūrvidē. 2005. gadā viņai piešķirts tituls "Goda daugavpiliete".