Mūziķi un pasākumu organizētāji atklātā vēstulē aicina atcelt Covid-19 ierobežojumus

Mūziķi, producenti, pasākumu organizētāji un tehniskie nodrošinātāji atklātā vēstulē vērsušies pie Ministru kabineta, kā arī kultūras, ekonomikas un veselības minstrijām, pieprasot sekot kaimiņvalstu paraugam un atcelt Covid-19 ierobežojumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Nav noslēpums, ka Covid-19 ierobežojumi, mūžam mainīgie noteikumi un nekonsekvence to pieņemšanā, bet, pats galvenais, piemērošanā vissmagāk skar tās nozares, kas tieši saistītas ar pakalpojumu sniegšanu publiskajā vidē – kultūras un izklaides pasākumi, koncerti, sporta notikumi, ēdināšana, viesmīlības bizness," uzskaita Gints Putniņš, koncertaģentūras "L Tips Agency" vadītājs un viens no pazīstamākajiem pasākumu, koncertu un festivālu organizētājiem Latvijā.

"Protams, mēs saprotam un respektējam rūpes par visas sabiedrības veselību, tāpat izprotam arī ar Covid-19 pandēmiju saistītos procesus pasaulē, tomēr mums nav saprotams, kāpēc Latvijā visi lēmumi tiek pieņemti ar novēlošanos, tie tiek mainīti nevis pa dienām, bet stundām, savukārt uzņēmējiem, kas nodrošina publisku pasākumu norisi, mūziķiem, citiem radošajiem cilvēkiem brīžiem pat nav laika piemēroties, nerunājot nemaz par plānošanu ilgtermiņā," saka Putniņš. Viņš norāda, ka arī šobrīd vienīgais zināmais fakts ir tas, ka 28. februārī beidzas ārkārtas situācija, kamēr nekādi citi lēmumi pieņemti nav un neziņa turpinās, kas ir tiešā pretrunā ar kaimiņvalstīs un citviet ES notiekošo.

Pasākumu nozares Tehniskā nodrošinājuma uzņēmumu pārstāvis Normunds Eilands savukārt norāda uz kādu citu problēmu: "Nenoliedzami, Latvija nav unikālā situācijā un arī mūsu valstī noteiktie un uz publiskiem pasākumiem attiecināmie ierobežojumi, kaut arī vieni no visstingrākajiem Eiropā, sākumā tomēr bija vismaz līdzīgi citur esošajiem. Bet pilnīgi absurds ir kas cits: kamēr mūsu kaimiņi un, nenoliegsim, arī nozares vissīvākie konkurenti lietuvieši un igauņi jau ir pieņēmuši lēmumu par ierobežojumu atcelšanu, tikmēr mēs zinām tikai to, ka "lemsim atkarībā no situācijas"... Kādas, atvainojiet, vēl situācijas ir jāgaida?" retoriski vaicā Normunds Eilands.

Alda Janēvica vadītais uzņēmums, kas nodrošina krietnu Latvijā notiekošo lielo un nozīmīgāko izrāžu, koncertu, festivālu tehnisko sadaļu, tāpat kā citi nozares uzņēmumi tieši nestabilitātes dēļ cieš lielus zaudējumus: "Tieši privātais sektors, kas nodrošina lielāko daļu no kultūras un izklaides sektora publiskajiem pasākumiem, tiek skarts īpaši smagi," uzsver "Kompānija NA" vadītājs, "jebkurš pasākums, tā organizācija un tehniskais nodrošinājums nav vienas dienas "projekts", bet gan ilgstoši plānojams, menedžējams un tehniski organizējams. Tāpēc mēs – gan tehniķi, gan producenti, pasākumu organizētāji un, protams, mūziķi – nevaram tā vienkārši vienā dienā darīt šādi, bet nākamajā – citādi. Tas nav iespējams, līdz ar to prognozējamība un, kas sevišķi būtiski, atļauja strādāt brīdī, kad citās valstīs tāda jau ir dota, ir vitāli svarīga, lai nozare vispār funkcionētu, pelnītu un maksātu nodokļus valsts budžetā," uz privātā biznesa un valsts sasaisti norāda Aldis Janēvics.

Viens no Latvijas populārākajiem mūziķiem Dons, komentējot radošo cilvēku organizāciju, producentu, pasākumu organizētāju un tehniskā personāla uzņēmumu atklāto vēstuli valdībai, ir gana skarbs: "Šobrīd var teikt bez aplinkiem: mēs vienkārši pieprasām atcelt visus ierobežojumus no 1. marta. Un nevis tāpēc, ka tieši mums tā gribas, bet gan tāpēc, ka mēs vēlamies vienlīdzīgus noteikumus ar citām Eiropas Savienības valstīm. Un, protams, mūsu kaimiņiem."

"Mēs jau tā no Baltijas valstīm esam vissliktākajā stāvoklī," ir pārliecināts Dons, vēršot uzmanību uz faktu, ka, neraugoties uz visstingrākajiem ierobežojumiem pasākumu un izklaides nozarē Baltijā, mūsu Covid-19 izplatības rādītāji nebūt nav labāki kā Igaunijā vai Lietuvā: "Dažbrīd mūsu saslimstības rādītāji ir pat sliktāki, kaut gan vakcinēto cilvēku "aptvere" visās valstīs ir līdzīga. Secinājums te ir tikai viens: tātad ne jau pasākumu nozare rada vai paaugstina rādītājus," norāda dziedātājs.

Atklāto vēstuli parakstījušās pasākumu nozares privātā sektora organizācijas, uzņēmumi un mākslinieki ir vienisprātis, ka nepieciešama ātra un ļoti konkrēta valdības rīcība: "Savā vēstulē mēs prasām sniegt skaidru un konkrētu atbildi par tālāko valdības rīcību, atceļot šobrīd noteiktos ierobežojumus."

"Jau divus gadus dažādo ierobežojumu dēļ mūsu visu pārstāvētajā nozarē saimnieciskā darbība faktiski ir slēgta, tāpēc mēs vairs nevaram atļauties gaidīt risinājumus, kurus raksturo frāze: "izvērtēsim konkrētā brīža situāciju, tad lemsim"," visu nozares organizāciju un uzņēmumu kopējo viedokli pauž "L Tips Agency" vadītājs Gints Putniņš.

Jau ziņots, ka janvara sākumā valdība vienojās Covid-19 dēļ ieviesto ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 2022. gada 28. februārim. Šobrīd nav plānots ārkārtējo situāciju pagarināt.