Mūziķis Bono uzzīmējis Zelenska portretu 'The Atlantic' vākam

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska portrets redzams uz amerikāņu žurnāla "The Atlantic" jūnija numuru vāka. Portreta autors ir rokgrupas U2 līderis Bono.

"The Atlantic" publicējis apjomīgu reportāžu ("Pretuzbrukums"; "The Counteroffensive") par karu Ukrainā; tās tapšanai intervēti vairāki ukraiņu politiķi, arī Zelenskis. Reportāžas centrā ir stāsts par Krievijas karavīriem, kas, atkāpjoties no Hersonas 2022. gada novembrī, nolaupīja kņaza Grigorija Potjomkina mirstīgās atliekas.



Bono aktīvi atbalsta Ukrainas cīņu pret Krievijas iebrukumu. 2022. gada maijā viņš ir uzstājies Kijivas metro stacijā, kas tika izmantota kā pagaidu bumbu patvertne. "Ukrainas tauta cīnās ne tikai par savu brīvību, bet par visiem mums, kas mīl brīvību," toreiz sacīja Bono.