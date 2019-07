MVT ar instalāciju 'Visas Stankēviča līnijas' piedalīsies 'Positivus' festivālā

Fonds "Mākslai vajag telpu" pirmo reizi nodrošinās mākslas instalācijas pieejamību apmeklētājiem festivāla "Postivus" laikā no 26. jūlija līdz 27. jūlijam. Šī instalācija tika izveidota kā otrā šī gada izstāžu ciklā "LMA100", ko fonds rīko, lai godinātu Latvijas Mākslas akadēmijas simtgadi (LMA). Mākslinieki Rūta Briede, Evija Pintāne, Svens Neilands un Anna Zvaigzne radīja māksliniecisku interpretāciju par mākslinieku Aleksandru Stankēviču ar nosaukumu "Visas Stankēviča līnijas", telpiski interpretējot Stankēviča devumu grafikā, ilustrācijā, karikatūrā un glezniecībā, portālu "Delfi" informē MVT pārstāve Katrīna Jaunupe.

Scenogrāfiskā instalācija "Visas Stankēviča līnijas" ir mākslinieku redzējums par Stankēviča kaleidaskopisko māksliniecisko mantojumu. Mākslinieka fenomens izpaužas viņa daudzpusībā, kas kā dimants nezaudē kvalitāti nevienā no šķautnēm. Instalācija ir veidota kā labirints, katrā no labirinta telpām atklājot līniju rakstus, ritmus, kas atvasināti no Aleksandra Stankēviča nozīmīgākajiem darbiem dizainā, ilustrācijā, glezniecībā un karikatūrā. Labirinta telpu tīklojums atgādina nosacītu bišu šūnu ornamentu, veidojot atsauci gan par mākslinieka darba spējām, gan par leģendāro bilžu grāmatas sērijas "Bitīte" logotipu.

Fonda "Mākslai vajag telpu" vadītāja Katrīna Jaunupe par šīs instalācijas novietošanu festivāla Postivus teritorijā, izsakās šādi: "Šī instalācija, ko veidojuši četri mākslinieki – Rūta Briede, Evija Pintāne, Svens Neilands un Anna Zvaigzne – patiešām ir māksliniecisks piedzīvojums, kas, manuprāt, tik ļoti sasaucas ar festivāla Positivus vieglo garu. Labirintā redzamās līnijas veido dažādus ritmus – tieši tāpat kā tik dažādus mūzikas ritmus mēs varam klausīties festivālā. Katrā telpā ir pavisam cits svītru ritms, un domāju, ka ikviens spēs atrast sev tīkamāko. Un neliegsimies, ka "Visas Stankēviča līnijas" melnbaltā instalācija ir ārkārtīgi skaista un ļoti pateicīga, lai veidotu skaistus instragrammīgus uzņēmumus. Šī intstalācija izpelnījās īpašu uzmanību sociālajos tīklos jau esot MVT Vasaras mājā un ticu, ka tā atradīs jaunus pielūdzējus arī festivālā. Mākslinieki ir paveikuši fantastisku darbu."

Tomēr neskatoties uz to, ka instalācija ir ļoti pievilcīga, tā ietver izglītojošu funkciju, pastāstot plašākai sabiedrībai par mākslinieku Aleksandru Stankēviču, kas, iespējams, daudziem ir gandrīz nezināms.

Rūta Briede ir Latvijā un pasaulē atzīta ilustratore, leļļu māksliniece un grāmatu autore, pasniedz arī ilustrāciju LMA Grafikas katedrā. Viņas pirmā bilžu grāmata "Kaiju karalienes noslēpums" 2017. gadā saņēmusi Starptautisko Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu un ir izdota vairākās pasaules valstīs. Paralēli spilgtai autores un ilustratores karjerai, Rūta Briede attīstījusi sev raksturīgu ģeometrisku formas stilizāciju, kuru realizē dažādās grafikas tehnikās, tušas un flomāsteru zīmējumā. Savos zīmējumos un stāstos Rūta tiecas pēc tēlainības, ko skatītājam vai lasītājam nereti atklāj ar sev raksturīgu humora un ironijas izjūtu.

Evija Pintāne Latvijas mākslas pasaulē pieteikusi sevi kā talantīgu scenogrāfi un kostīmu mākslinieci, kas sadarbojas ar režisoriem nozīmīgākajos Latvijas teātros, veido izstāžu iekārtojumus un pilda mākslinieces pienākumus strādājot kino jomā. Šobrīd Evija Pintāne studē Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras maģistra programmā, kur izceļas ar jūtīgu, neparastu skatījumu uz grafikas mākslu, apvienojot savos darbos konceptuālu un poētisku pieeju. Jaunā māksliniece īpaši pievēršas dabas tēmai un cilvēka mijiedarbībai ar dabu, pētot to caur savdabīgiem skatupunktiem. Vārdos nepateikto Evija atklāj niansētos līniju ritmos, uzstādot pati sev arvien jaunus, sarežģītus un intriģējošus uzdevumus, kuru atrisinājumi kļūst par pārsteidzošu piedzīvojumu skatītājam.

Svens Neilands ir viens no tiem Latvijas jaunās paaudzes māksliniekiem, kas ir apveltīts ar asu mākslinieka prātu, spējot idejas uzburt šķietami no nekā. Vienlaikus, Svens ir izcils zīmētājs, kuram nav neuzzīmējamu lietu un neatrisināmu tēmu. Mākslinieks nebaidās ne no liela formāta darbiem, ne miniatūrām, darbos saglabājot idejas intensitāti un skaidrību. Svena īpatnā krāsu izjūta aplūkojama BIKIBUKA sērijas grāmatiņā Nr. 91 "Sapņu burvis", kur Friča Bārdas vēstījums atklāts savdabīgā stilistikā, līniju ritmus kombinējot ar vijīgas formas laukumiem.

Anna Zvaigzne, beidzot LMA, izveidoja vērienīgu, monolītu sietspiedes darbu sēriju, kurai par iedvesmu ņemts skandināvu Jantes (Janteloven, dāņu) likumu kopums par savstarpējo vienlīdzību sabiedrībā: "You are not to think you're anyone special or that you're better than us."(Tev nebūs domāt, ka esi kas īpašs vai, ka esi labāks par mums) Šis citāts spligti raksturo arī Annas personību un grafisko rokrakstu, kas tiecas pēc formas skaidrības, līnijas tīrības un izteiksmīgas krāsu laukumu attiecību saspēles. Māksliniece ir ilustrējusi dzejas bilžu grāmatas sērijas BIKIBUKU Nr. 89, veidojot lakoniskas, bet spēcīgas ilustrācijas Ingas Gailes dzejolim "Emīli, Emīli". Anna Zvaigzne strādā LMA Grafikas katedrā un, vadot radošus projektus, palīdz studentu un pasniedzēju saimei uzturēt neizsīkstošu tiekšanos pēc jaunām idejām mācību procesā.