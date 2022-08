Nacionālā bibliotēka atzīmēs dzimšanas dienu ar izstādēm, pasākumiem un skeitborda sacensībām

Atzīmējot 103. dzimšanas dienu, 27. augustā no pulksten 11.00 līdz 17.00 Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina uz svētku svinībām, kuru laikā piedāvās plašu notikumu programmu.

Būs iespēja gan apmeklēt izstādes un radošās darbnīcas, gan spēlēt spēles un piedalīties viktorīnās, gan klausīties koncertus un skatīties kino, gan piedalīties skeitborda sacensībās un vērot sportistu paraugdemonstrējumus un, protams, baudīt Rīgas panorāmas skatu no LNB kores 11. stāvā. Par gardām maltītēm gādās kafejnīca "Borščs pie ukrainietēm". Piedāvājam ieskatu pasākumu programmā.

"No roku rakstiem līdz drukas darbiem" – ilustrāciju vēstures iepazīšanu pastāvīgajā ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" papildinās praktiska darbnīca, kurā ikvienam būs iespēja izmēģināt drukāšanu ar iespiedpresi. No pulksten 11.00–17.00 ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" (1. stāvā) apskate un programma "Kā attēls radīts?" No pulksten 11.00–13.00 un 14.00–16.00 programma "Kā attēls runā?" Ilustrāciju drukas un tekstu darbnīca "Ko senā Rīga saka LNB / ko LNB saka senajai Rīgai?" (1. stāvā, mācību telpā "Virtakas klase").

Notiks ekskursijas izstādēs – pulksten 11.00 izstādē "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" (5. stāvā), ko vadīs Pauls Daija un Beata Paškevica, bet pulksten 12.00 izstādē "Gadsimta lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu Freimani" (4. stāvā), ko vadīs Anita Uzulniece un Margarita Zieda.

No pulksten 11.00–17.00 būs pieejami ēdieni, dzērieni un uzkodas (1. stāvā, kafejnīcas "Divi Raiņi" telpā), ko nodrošinās "Borščs pie ukrainietēm". Norēķināšanās pret ziedojumiem Ukrainai.

Dienas gaitā notiks dažādas spēles visai ģimenei, bet no pulksten 14.00–16.00 notiks koncertpastaiga "Gaismas pilī", kurā piedalās Rīgas projektu koris, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas mūziklu nodaļas audzēkņi ar muzikāliem priekšnesumiem dažādās vietās bibliotēkā (sākums 1. stāva ātrijā). Pie LNB ieejas no pulksten 14.00–16.00 norisināsies arī "Boards.lv" organizētās mini sacensības skeitbordā.

Visos pasākumos ieeja un dalība bez maksas.