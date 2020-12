Naumaņa balvai kritikā nominēti Valda Čakare, Santa Hirša un Ivars Šteinbergs

Par darbu dažādu mākslas jomu kritikā žūrija balvai nominējusi Valdu Čakari, Santu Hiršu un Ivaru Šteinbergu. Normunda Naumaņa vārdā nosauktās Gada balvas mākslas kritikā un Jaunā kritiķa/es veicināšanas balvas ieguvēji tiks paziņoti 2021. gada 11. janvārī.

Normunda Naumaņa vārdā nosauktās Gada balvas kritikā ieguvējs saņems naudas stipendiju 1500 Eur, kuru atbalsta tehnoloģiju uzņēmums "Tilde", Jaunā kritiķa/es veicināšanas balvas laureāts saņems naudas balvu 500 Eur, to atbalsta "SIA Kurekss".

Ņemot vērā ierobežojumus, nenotiks tradicionālā NN NAKTS ceremonija, tādēļ Normunda Naumaņa biedrība veidos virtuālas sarunas ar nominantiem.

Žūrija vērtēja recenzijas, kas publicētas laika posmā no 2019. gada 1. decembra līdz 2020.gada 1. decembrim.

Žūrijas ieskatā Valdi Čakare spēj harmoniski savienot fundamentālas akadēmiskas zināšanas, erudīciju ar pingponga atsperīgo ekspresrecenziju stilu. Savrupa no jebkādām teātra profesionālās vides kaislībām un noskaņojumiem, viņa savas recenzijas padara par elegantu vienotas formas un satura paraugu. Valda Čakare savos tekstos ar baudu brīvi «sērfo» pa ironijas, sarkasma, melnā humora, paradoksa un absurda mestajiem «viļņiem», sagādājot baudu lasītājam. Viņai piemīt retā spēja būt asai un nesaudzīgai, reizē saglabājot delikātumu un zināmu aristokrātisku distanci.

Daudzo Valdas Čakares recenziju vidū žūrija īpaši izcēla izrādes “Trīs māsas” vērtējumu “Nastavševs piestāj Hanzas peronā” žurnālā "Teātra Vēstnesis", recenziju “Biklās dumpinieces “Provodņika” cehā” par izrādi “Heda. Human” portālā "Kroders.lv" un “Varoņeposs pa telefonu” par izrādi “Rolanda dziesma” interneta žurnālā "Satori".

Žūrija nominē vizuālās mākslas kritiķi Santu Hiršu, uzsverot, ka viņa pārliecina ar spēju atrast kritiskos punktus jebkurā materiālā, ar zināmu neiecietības devu reaģējot uz personīgās ideoloģijas kritērijiem neatbilstošo, taču vienlaikus spēj aplūkojamo parādību saasināti izcelt profesionālas problēmas līmenī, sociāli aktuālu refleksiju kontekstā. Santas Hiršas kritikām piemīt zināma taisnprātība, taču tie ir mākslas procesā patiesi ieinteresēti viedokļi un allaž dod iemeslu lasītājam personiski reaģēt un iesaistīties vērtējumā, meklējot arī citu vai plašāku skatpunktu. Viņas recenzijas veiksmīgi panāk to, kam kritika arī domāta – dzīvīgu, izaicinošu atmosfēru mākslas pasaules vistiešākajā šodienā.

Žūrija īpaši atzīmēja S. Hiršas recenzijas “Brīvības alku tumšā puse” par izstādi “Dzīvā ķēde” laikrakstā "Kultūras Diena", “Skatiens kā antropoloģisks ierocis. Skūpsti, sviedri un asinis” par Arņa Balčus fotogrāmatu "Myself, Friends, Lovers and Others" portālā "Satori" un “Mākslas popularizētājs” par izdevumu “Uga Skulme. Raksti. 1921–1940” interneta žurnālā "Punctum".

Žūrijas ieskatā dzejniekam un atdzejotājam Ivaram Šteinbergam 2020. gads bijis īpašs vairāku iemeslu dēļ. Gada beigās izdots viņa pirmais dzejoļu krājums "Strops", bet visa gada garumā Šteinbergs bijis viens no ražīgākajiem dzejas recenziju rakstītājiem. Ir redzams, ka šāda sistemātiska iedziļināšanās dzejas procesā Šteinbergam ar laiku ļāvusi ieraudzīt arvien vairāk interesantu kopsakarību, un lasītājs var uzticēties Šteinberga spriedumam par to, kas pašlaik dzejā pastāv un ir aktuāls. Šteinberga kritiķa prāts apvieno gan praktizējoša dzejnieka, gan vērīga teorētiķa redzējumu, tāpēc recenzijās parasti ir daudz detalizētas un saprotami noformulētas informācijas par dažādām dzejas niansēm, kuras nepieredzējušam lasītājam, iespējams, paliktu nepamanītas.

Ivars Šteinbergs izvirzīts par dzejas kritikām interneta žurnālā "Satori": “Kā neuzrakstīt grāmatu” par Kārļa Vērdiņa krājumu "Gatavā dzeja", “Mērogs 1:1” par Raimonda Ķirķa grāmatu "Kartes" un "es vairs neesmu tā meitene" par Katrīnas Rudzītes grāmatu "Ērti pārnēsājami spārni".

Normunda Naumaņa vārdā nosaukto Gada balvu mākslas kritikā 2015.gadā nodbināja Normunda Naumaņa biedrība. Lēmumu par šī gada nominantiem pieņēma biedrības izveidota žūrija: žūrijas priekšsēdētājs filozofs un rakstnieks Ilmārs Šlāpins, Nacionālā kino centra direktore Dita Rietuma, izdevniecības “Neputns” galvenā redaktore Laima Slava, teātra kritiķe Undīne Adamaite, Valsts kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” mākslinieciskā producente, muzikoloģe Baiba Kurpniece, literatūras kritiķe Anda Baklāne, publicists Valdis Ābols un Normunda Naumaņa biedrības valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte.

Normunda Naumaņa Gada balvai mākslas kritikā Kultūras ministrija ir piešķīrusi Nacionālās balvas statusu.