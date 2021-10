'Nenormāls darbs biļešu administrācijai'. Teātri un koncertzāles pielāgojas jaunajiem ierobežojumiem

Lai gan sezonas sākumā šķita, ka ar "zaļo režīmu" teātriem, koncertzālēm un citām kultūras norišu vietām ir atgriezusies iespēja strādāt ierastajā kārtībā un plānot repertuāru vairākus mēnešus uz priekšu, rudens nāca ar strauju Covid-19 epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, liekot valdībai ieviest ārkārtējo situāciju un jaunus ierobežojumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēl līdz 18. oktobrim, pārejas periodā, koncertos un izrādēs iespējama publika līdzšinējā apmērā, savukārt pēc šī datuma zālē nedrīkstēs būt vairāk kā 60% no pieļaujamā cilvēku skaita, starp sēdvietām jāievēro distance un "šaha galdiņa" princips, jābūt personalizētām biļetēm, jāvalkā sejas maskas, turklāt pasākumus var apmeklēt tikai pret Covid-19 vakcinēti vai šo slimību pārslimojuši cilvēki.

Kā teātri un koncertzāles pielāgojas jaunajiem ierobežojumiem, kā pārplāno turpmāko darbu, ja repertuāri izziņoti jau līdz pat decembrim un vairāki pasākumi jau pilnībā izpārdoti? Piemēram, Liepājas teātris jau 11. oktobrī ziņoja, ka aptur biļešu tirdzniecību uz visām savām repertuāra izrādēm. Arī Valmieras teātris savā "Facebook" profilā brīdina, ka sēdvietu maiņa stāv priekša tiem, kas iegādājušies biļetes uz valmieriešu viesizrādēm Rīgā.

JRT daļu biļešu anulēs

Jaunais Rīgas teātris, kura oktobra repertuārā ir pilnībā izpārdoti gandrīz visi vakari, saviem skatītājiem ziņo, ka ieplānotās izrādes no 19. oktobra līdz 31. oktobrim netiek atceltas un notiek pēc jaunajiem drošības noteikumiem, kas nosaka ne vairāk kā 60% personalizētu sēdvietu aizpildījumu, blakus sēdvietās ne vairāk kā divas personas un divas brīvas sēdvietas blakus.

Tomēr daļu nopirkto biļešu JRT būs spiests anulēt. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms izrādes visi biļešu īpašnieki saņems informāciju e-pastā, vai viņu biļetes paliek spēkā vai tiek anulētas. Visiem anulēto biļešu īpašniekiem nauda par iegādātām biļetēm tiks atgriezta bankas kontā desmit dienu laikā. Anulēto biļešu īpašniekiem tiks dāvināts kods, kas kompensēs "Biļešu paradīzes" komisijas maksu un sniegs iespēju iegādāties biļetes uz JRT izrādēm nākotnē ar 5% atlaidi.

Skatītāji, kuru biļetes netiek anulētas, ne vēlāk kā piecu dienas pirms izrādes saņems apstiprinājumu e-pastā. Sēdvietas tiks saglabātas tajā pašā rindā, bet ar nobīdi uz labo vai kreiso pusi. Biļetes nav jāmaina. Derīgo biļešu īpašniekiem jāveic biļešu personalizācija "Biļešu paradīzes" interneta vietnē un teātra apmeklējuma laikā jālieto sejas maska.

"Tas ir milzīgs manuāls darbs," sarunā ar "Delfi" saka JRT sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Liepiņa. Notiek saziņa un sarunas ar biļešu īpašniekiem, zāles pārkārtošana un skatītāju pārsēdināšana. "Mums ir izveidots jauns zāles plāns, kurā, ievērojot visus noteikumus, JRT tiek aizpildīti 50% no kapacitātes."

JRT pārstāve uzsver – izziņot papildu izrādes un pārcelt uz attālāku laiku šobrīd neesot jēgas, jo tuvāko mēnešu epidemioloģiskā situācija un valdības lēmumi nav paredzami. Tieši tāpēc daļai skatītāju tiek atgriezta samaksātā nauda. Teātris arī gaida lēmumu par šis atgrieztās naudas kompensāciju, kas ietekmēs arī turpmākos lēmumus par izrāžu norisi.

Savukārt biļešu tirdzniecība uz izrādēm novembrī un decembrī ir apturēta. Skatītājus, kas iegādājušies biļetes uz izrādēm novembrī un decembrī, JRT sola informēt par tālākiem lēmumiem līdz 25. oktobrim.

LNOB: mūsu administrācija sazinās ar katru skatītāju

Ņemot vērā esošos apstākļus, Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB) biļetes pirktas kūtrāk nekā pirms pandēmijas laikā. Tāpēc lielākajā daļā izrāžu nopirktu sēdvietu skaits nepārsniedz noteiktos 60%.

"Šobrīd notiek darbs pie sēdvietu pārplānošanas pēc jaunajiem noteikumiem par distances ievērošanu starp sēdvietām. Protams, tas ir nenormāls darbs biļešu administratoriem, jo viņi sazinās ar katru mūsu skatītāju un individuāli informē par sēdvietas maiņu," sarunā ar "Delfi" saka LNOB pārstāve Irbe Treile. Šobrīd repertuārs ir saplānots un publiski izziņots līdz pat Gadumijas koncertiem 2022. janvāra sākuma, kas nozīmē darbu ar vairāk nekā 60 izrāžu skatītājiem.

Treile norāda, ka tuvāko nedēļu laikā vienīgā izrāde, kurā sēdvietas ir izpārdotas vairāk nekā pieļaujamie 60%, ir operas "Pelnrušķīte" pirmizrāde 31. oktobrī. Tāpēc daļai skatītāju tiek piedāvāts apmeklēt nākamās tuvākās šī iestudējuma izrādes.

Vidzemes koncertzāle "Cēsis": skatītāju kļuvis mazāk

Vidzemes koncertzāles "Cēsis" oktobra repertuārā jau ir vairāki atcelti pasākumi. Koncertzāles pārstāve Egija Saļņikova saka – tie ir organizatori, kas telpas nomā un atcelšana ir pasākumu producentu lēmums. Savukārt par pašu rīkotajiem koncertiem un citiem notikumiem Saļņikova skaidro, ka to norise pagaidām notiek pēc plāna – ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus.

"Jau kopš jūlija rūpīgi monitorējām situāciju, kā mainās apmeklētāju paradumi, kā tiek pirktas biļetes, arī kāda ir mūsu auditorijas vakcinācijas aptvere, līdz ar to līdz septembra beigām jau bijām sapratuši, kāds šobrīd ir mūsu apmeklētāju loks, un tas, protams, ir kļuvis mazāks," sarunā ar "Delfi" stāsta Saļņikova, norādot, ka esošajā situācijā neviena koncerta sēdvietas iepriekšpārdošanā neesot pārdotas vairāk kā šie atļautie 60% no zāles ietilpības.

Protams, šobrīd daļu publikas ir nepieciešams pārsēdināt, lai ievērotu noteikto distanci, taču koncertzāles "Cēsis" ietilpība ir pietiekoši liela, lai nevienam no biļešu īpašniekiem nebūtu jāpaliek bez koncerta, izrādes vai kāda cita pasākuma.

Šobrīd visvairāk biļešu izpārdots uz Andreja Žagara piemiņas koncertu, taču tas notiks 16. oktobrī, vēl pārejas periodā, tāpēc uz to varēs ierasties visi biļešu īpašnieki.

Dailes teātris plāno papildizrādes

Arī Dailes teātris sniedzis informāciju par izrādēm, kas plānotas teātra Lielajā zālē no šā gada 19. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim. Tās šobrīd netiek atceltas. Teātris plāno papildizrādes, lai visiem biļešu īpašniekiem sniegtu iespējas noskatīties izvēlēto izrādi.

Kā norādīts teātra mājaslapā publicētajā informācijā, Dailes teātrī Lielā zāle ir pietiekami apjomīga, un ir iespēja sēdvietas blakus nodalīt ar starpsienu, skatītājiem, kuri iegādājušies biļetes no 1. līdz 12. rindai (to ieskaitot), vietas netiks mainītas, bet mainīsies rindu izvietojums zālē, attiecīgi rindām atvirzoties tālāk no skatuves. Pēc šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem, starp skatītāju rindām viena rinda ir jāatstāj brīva.

Lielākas izmaiņas skars skatītājus, kas iegādājušies biļetes sākot ar 13. rindu. Daļa 13. rindas skatītāju vietas saglabās, daļai sēdvietas tiks mainītas, aizpildot brīvās sānu vietas. Pārējiem biļešu īpašniekiem teātris piedāvās mainīt izrādes datumu, ja tāds būs pieejams, vai saņemt naudas atmaksu par biļetēm.

Uz izrādēm, kur neizpārdoto sēdvietu pieejamība arvien ir pietiekama, tiem skatītājiem, kuru sēdvietas atbilstoši jaunajiem noteikumiem ir jāmaina, tiks piedāvāti iespējamie risinājumi, ar biļešu īpašniekiem sazinoties individuāli.

Biļešu īpašnieki aicināti sekot līdzi jaunākajiem paziņojumiem e-pastā, tostarp pārbaudīt mēstuļu jeb "spam" pastu.

Atceltas tiks tās izrādes, kas no 19. oktobra līdz nākamā gada 11. janvārim ir plānotas Dailes teātra Stikla zālē.

Naudu par iegādātajām biļetēm uz Stikla zāles izrādēm e-biļešu pircēji saņems kā atmaksu uz bankas kontu. Kasē pirktās biļetes var nodot jebkurā "Biļešu paradīze" tirdzniecības vietā līdz 2021. gada beigām, vai arī saņemt naudu bankas kontā, aizpildot biļešu atmaksas pieprasījumu digitāli.

Jau ziņots, ka ārkārtējās situācijas laikā, kas ilgs līdz 2022. gada janvārim, maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos turpmāk noteikts līdz 1 000 personām, dalot tās sektoros pa 300 personām katrā. Vienlaikus pasākuma organizatoram jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne vairāk kā 60% aizpildījumu no pasākuma norisei paredzētās publiski pieejamās telpas platības.