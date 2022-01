No Pompidū līdz Hītrovai: ievērojamā arhitekta Ričarda Rodžersa slavenākie darbi

2021. gada 18. decembrī no šīs pasaules 88 gadu vecumā atvadījās britu arhitekts Ričards Rodžerss – viena no nozīmīgākajām personībām pasaules arhitektūrā pēdējo 30 gadu laikā. Rodžersa atstātais mantojums ietver vairākas no pasaulē ievērojamākajām ēkām, tostarp arī Pompidū mākslas centru Parīzē un Eiropas Cilvēktiesību tiesas ēku Strasbūrā. Rodžersa radītā arhitektūra uz visiem laikiem izmainīja Londonas profilu, iezīmējot tajā Tūkstošgades kupolu, Loida apdrošināšanas sabiedrības ēku un siera rīves formai līdzīgo Līdenhola ēku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ričards Rodžerss dzimis Florencē, 1933. gadā. 1939. gadā ģimene aizbēga no Musolīni režīma un apmetās uz dzīvi Anglijā. Ar disleksiju sirgstošais Rodžerss pameta skolu 1951. gadā un izcīnīja iespēju mācīties Londonas Arhitektūras asociācijas skolā, kas bija pazīstama ar savu ievirzi uz modernismu. Arhitektūras studijas Rodžerss pabeidza Jēlas universitātē ASV 1962. gadā. Ričards Rodžerss 1986. gadā saņēma Francijas Goda Leģiona ordeni, bet 1991. gadā – tika iecelts bruņinieka kārtā.

Britu arhitekts savas dzīves laikā saņēma vairākus nozīmīgus apbalvojumus par saviem projektiem, to vidū jāizceļ 2007. gadā iegūtā ievērojamā Prickera balva. Ričards Rodžerss bija viens no tā dēvētās haiteka (“high-tech”) arhitektūras kustības pionieriem – šo arhitektūras stilu raksturo tādu rūpniecisko materiālu kā stikls un tērauds plaša izmantošana. Piedāvājam Ričarda Rodžersa nozīmīgāko arhitektūras sasniegumu izlasi.