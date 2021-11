Nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai kultūras un mediju nozarēs piešķir 1,7 miljonus eiro

Lai sniegtu atbalstu kultūras un mediju nozaru saimnieciskās darbības veicējiem, kuru radošajā darbībā būtisku izdevumu sastāvdaļu veido atlīdzību izmaksas par autordarbu radīšanu un šīs izmaksas no šā gada 1. jūlija būtiski palielinājušās, valdība 9. novembra sēdē lēma par 1 700 000 eiro pārdali Kultūras ministrijai (KM) nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai abās minētajās nozarēs.

Atbalsta sniegšanas priekšlikums kultūras un mediju nozarēm vēl jāizskata un jāapstiprina Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

KM atbalstu kultūras un mediju nozarēm sniegs atbilstoši Ministru kabineta noteikumos "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai" noteiktajam.

Atbalsts būs vienreizējs un uzņēmējiem tiks sniegts tikai 2021. gadā, ņemot vērā to, ka nodokļu likumdošanas izmaiņu rezultātā pieaugušās autoratlīdzību izmaksas paredzēt nebija iespējams. Turpmākajos gados uzņēmēji šīs izmaksas varēs ieplānot, attiecīgi šāds atbalsts turpmāk vairs netiks sniegts. Atbalstu administrēs KM; par pieteikšanās sākumu un detalizētiem atbalsta nosacījumiem KM vēl informēs.

Kā ziņots iepriekš, līdz ar 2020. gadā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu," no 2021. gada 1. jūlija autoratlīdzības izmaksātājam paredzēts pienākums ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN) no ieņēmumiem līdz 25 000 eiro gadā 25 % apmērā, bet ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā – 40 % apmērā. No šī nodokļa 80 % attiecina uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) un ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontā, bet 20 % attiecina uz IIN.

Savukārt grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredz no 2021. gada jūlija ieviest minimālo VSAOI objektu – ceturksnī trīs minimālo algu apmērā. Minimālā darba alga šogad ir 500 euro, un minimālās sociālās iemaksas plānotas 170 eiro apmērā mēnesī par darba ņēmējiem, kuri apdrošināti vispārējā kārtībā. Minimālais VSAOI apmērs ceturksnī ir jāsamaksā no trīs minimālajām algām, kas autoratlīdzību saņēmējiem vai izmaksātājiem rada papildu izdevumus, jo tikai retais veica VSAOI nomaksu.