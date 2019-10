Norisināsies 13. starptautiskā konference 'Kultūras Krustpunkti'

Četras dienas, no 29. oktobra līdz 1. novembrim, norisināsies 13. kultūras un mākslas aktualitātēm veltītā konference “Kultūras Krustpunkti”, kas ietvers vairākus notikumus – folkoratoriju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, starptautisko dienu ar ārvalstu pētnieku piedalīšanos, plenārsēdi ar vietējiem pētniekiem un praktiķiem, kas prezentēs savu pieredzi un pētījuma rezultātus par mākslas un pētniecības mijiedarbi, un sekciju dienu ar vairāk nekā 80 referentiem deviņās tematiskajās sekcijās, portālu “Delfi” informē konferences rīkotājas Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) pārstāve Aija Lūse.

Otrdien, 29. oktobrī, pulksten 20.00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisināsies pirmais konferences "Kultūras Krustpunktu" notikums – pirmatskaņojums komponista, pētnieka un etnomuzikologa prof. Valda Muktupāvela folkoratorijai "Mūsu esmes upes" (Rivers of Our Being). Oratorija ir spilgts piemērs mākslas un pētniecības mijiedarbei, kas šogad arī izvēlēta par konferences virstēmu. Iestudējumā piedalīsies LKA jauktais koris "Sōla" un kamerorķestris diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā.

Oratorija tapusi starptautiski nozīmīga kultūras mantojuma izpētes projekta "CoHERE. Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā" ietvaros, kur LKA bija viena no 12 partneriem. Četru gadu zinātniskā sadarbība noslēgusies ar radošu rezultātu – Valdis Muktupāvels projekta pētnieciskās atziņas ir ieaudis mākslinieciskā formā, radot īpaša žanra jaundarbu – folkoratoriju "Mūsu esmes upes". Pasākuma laikā 29. oktobrī tiks prezentēts arī cits projekta "CoHERE" rezultāts – apgādā "Routledge" izdotā zinātniskā monogrāfija "Mantojums un festivāli Eiropā" (Heritage and Festivals in Europe), kurā iekļauti LKA Zinātniskās pētniecības centra vadošo pētnieču prof. Rūtas Muktupāvelas, prof. Andas Laķes un Baibas Tjarves raksti.

Trešdien, 30. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijas zālē (Ludzas iela 24) notiks konferences "Kultūras Krustpunkti XIII" starptautiskā diena. Starptautiskās dienas ietvaros ārvalstu pētnieki dalīsies metodoloģiskās atziņās un pētījumos balstītās pieredzēs par mākslas un pētniecības sinerģiju, aizsākot konferences virstēmu "Robežu pārkāpšana: pētniecība mākslā un mākslas pētniecībā". Plenārsēdē Latviju pārstāvēs tādi pētnieki kā Rūta Muktupāvela (Making sense of art-related research: rationalization and realization), Dāvis Sīmanis (Recovering of Historical Trauma: Practical Research in Film), Dace Melbārde (Research at the interface with Song and Dance Celebration) un Andris Teikmanis (Future of Artistic Research). Uzstāsies projekta "CoHERE" partneri: Kriss Vaitheds (Chris Whitehead) un Gonula Bozoglu (Gönül Bozoğlu) no Ņūkāslas Universitātes, Maireada Nika Krēta (Máiréad Nic Craith) un Ulrihs Kokels (Ullrich Kockel) no Heriota Vata Universitātes Edinburgā, kā arī Skatuves mākslas katedras sadarbības partneri profesionālās doktorantūras izstādē – režisors Dāvids Džovanzana (Davide Giovanzana) no Somijas un Ramune Balevičute (Ramune Baleviciute) no Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas. Darba valoda – angļu.

Ceturtdien, 31. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijas zālē (Ludzas iela 24) norisināsies konferences plenārsēde veltīta pētniecībai mākslā un mākslai pētniecībā. Plenārsēdi atklās LKA prorektore zinātniskajā darbā Anda Laķe un tajā piedalīsies LKA prorektors mākslinieciskās jaunrades darbā Elmārs Seņkovs, režisore Laura Groza-Ķibere, kino režisors Jānis Ābele, izstādes "Emodži dzeja" kuratore Elvīra Bloma un māksliniece Vika Eksta, režisore un horeogrāfe Linda Krūmiņa, Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra programmas vadītāja un izstādes "Academia" projekta vadītāja Antra Priede, Mārtiņš Gulbis un Vladislavs Šavlovskis no zinātniskā teātra laboratorium.lv, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pētnieki Valdis Bernhofs un Jachin Pousson, pētnieces Ance Kristāla un Iveta Ķešāne, projekta "Dramaturģijas nometne Lugas Madonas novadam" vadītāja Līga Ulberte, KVADRIFRONA pārstāvis Evarts Melnalksnis u.c.. Plenārsēdi noslēgs diskusija "Patiesības falsifikācija mākslā un dzīvē". Plenārsēdes referenti tiks aicināti atklāt daudzveidīgas mākslas un pētniecības mijiedarbes un sinerģijas formas, pamatojoties teorētiskos konceptos un balstoties kultūras, mākslas un jaunrades pieredzē. Plenārsēdi būs iespējams vērot interneta tiešraidē kultūras portālā "Satori"!

Piektdien, 1. novembrī, no pulksten 9.30 līdz 19.00 LKA Teātra mājā "Zirgu pasts" (Dzirnavu ielā 46) norisināsies "Kultūras Krustpunktu" konferences darbs deviņās tematiskās sekcijās: Kultūras, mākslas un komunikācijas socioloģija. Kultūrizglītība, kultūrpratība un medijpratība. Kultūra digitālajā vidē un sociālajos medijos; Skatuves māksla; Folkloristika, etnoloģija, arheoloģija un kultūras antropoloģija; Kultūras mantojums un atmiņas institūcijas; Kultūras menedžments un līderība, kultūrpolitika, kultūras ekonomika, radošā uzņēmējdarbība un radošās industrijas; Audiovizuālā māksla. Meklēšanā: Aloizs Brenčs; Saskarsme, Starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā; Vizuālā māksla; Literatūra un tulkošana. Plkst. 13.00 Karamazovu zālē sekciju dalībnieki un konferences apmeklētāji tiks aicināti apmeklēt Jaunā Rīgas teātra aktiera Viļa Daudziņa lekciju "Poētiskā pētniecība". Sekciju dienas ietvaros notiks LKA pēcdoktorantes Maijas Spuriņas lekcija "Cik labi humanitāram zinātniekam jāsaprot savs dators?".

Pilna onferences programma pieejama šeit.