Normunda Naumaņa Gada balvu mākslas kritikā saņem Silvija Radzobe

Normunda Naumaņa vārdā nosauktā Gada balva mākslas kritikā pirmdienas, 6. janvāra, vakarā sarīkojumā "NN Nakts" tika pasniegta teātra kritiķei Silvijai Radzobei. Savukārt Jaunā kritiķa veicināšanas balvu saņēma mūzikas kritiķe Lauma Malnace, informē Normunda Naumaņa biedrība.

Žūrijas pamatojumā, piešķirot galveno balvu Silvijai Radzobei, teikts: "Viņas recenzijas vienmēr ir notikums. Silvijas Radzobes vērtējumu gaida, par to strīdās, to noliedz, par to sajūsminās, bet vienmēr lasa un ņem vērā. Kritiķes teksti ir kaislīgi, aizrautīgi, bet viedoklis vienmēr rūpīgi argumentēts un pamatots. Viņa pārzina gan Latvijas, gan Eiropas teātra un literatūras kultūrlaukus, tas ļauj konkrēto izrādi ietvert un recenzijas lasītājam ieraudzīt plašākā kultūratsauču kontekstā. Silvijas Radzobes tekstiem piemīt literāra pašvērtība."

Kopā ar balvu Silvija Radzobe saņem 1500 eiro stipendiju, kuru atbalsta tehnoloģiju uzņēmums "Tilde". Laumas Malnaces Jaunā kritiķa veicināšanas balvu ar 500 eiro stipendiju atbalsta SIA Kurekss.

Šī gada balvai bija nominēti un Normunda Naumaņa vārdā nosauktās Gada balvas mākslas kritikā nozīmīti saņēma arī literatūras kritiķis Arnis Koroševskis, vizuālās mākslas vērtētāja Rasa Jansone, teātra kritiķe Zane Radzobe un fotomākslas un literatūras kritiķe Santa Remere.

Gada balvas mākslas kritikā žūrijas priekšsēdētājs Ilmārs Šlāpins saka: "Mākslas kritika ir būtiska kultūras procesa sastāvdaļa, taču tās funkcijas un formas mainās. Mēs redzam, ka nopietnu, analītisku recenziju skaits samazinās, tās kļūst īsākas un virspusīgākas, dažkārt mediji izlīdzas ar aprakstiem un anotācijām, kas nespēj pildīt to lomu, ko sagaidām no kritikas – tulkot mākslas darbu, ieraudzīt to plašākā kultūras kontekstā, saprast Latvijas mākslas procesus starptautiskā un vēsturiskā griezumā. Uz šī fona ir prieks redzēt autorus, kas turpina Normunda Naumaņa aizsākto darbu un attīsta recenziju žanru gan literārā, gan pētnieciskā gultnē. Žūrija cer, ka ikgadējā balva mākslas kritikā veicina šīs grūtās un vajadzīgās profesijas prestižu, atbalstot jau esošos kritiķus un mudinot tai pievērsties jauniešus."

Normunda Naumaņa vārdā nosauktajai Gada balvai mākslas kritikā Kultūras ministrija ir piešķīrusi nacionālās nozīmes balvas statusu un atbalsta balvas pasniegšanas ceremoniju "NN Nakts". Tā norisinājās Jaunajā Rīgas teātrī, pasākuma režisors bija Mārtiņš Meiers.

Pieteikumus Gada balvai kritikā un jaunā kritiķa balvai izvērtēja un laureātu izraudzījās žūrija, kurā darbojas filozofs un rakstnieks Ilmārs Šlāpins, Nacionālā kino centra direktore Dita Rietuma, izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore Laima Slava, Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" mākslinieciskā producente un muzikoloģe Baiba Kurpniece, publicists Valdis Ābols, teātra kritiķe Undīne Adamaite, literatūras kritiķe Anda Baklāne un Normunda Naumaņa biedrības valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte.

Normunda Naumaņa Gada balvai mākslas kritikā un Jaunā kritiķa veicināšanas balvai varēja pieteikt autorus, kas aizvadītā gada laikā darbojušies teātra, kino, literatūras, mūzikas, vizuālās mākslas, arhitektūras, dizaina un dejas mākslas kritikas jomā. Balvu ir dibinājusi Normunda Naumaņa biedrība, tā tiek pasniegta reizi gadā.

Normunda Naumaņa biedrības mērķis ir izcilā teātra un kino kritiķa, publicista Normunda Naumaņa (1962-2014) radošā mantojuma popularizēšana, kritiskās domāšanas veicināšana Latvijā un kultūras vērtību popularizēšana.