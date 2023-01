Nosaukti Normunda Naumaņa Gada balvas mākslas kritikā pretendenti

Pirmdien, 2. janvārī, publiski nosaukti kritiķa un publicista Normunda Naumaņa vārdā nosauktās Gada balvas mākslas kritikā pretendenti.

Žūrija Gada balvai mākslas kritikā nominējusi Annu Auziņu, Valdu Čakari, Stellu Pelši un Santu Remeri. Gada balva mākslas kritikā un Jaunā kritiķa/es veicināšanas balva tiks pasniegtas 9. janvārī sarīkojumā "NN Nakts" Jaunajā Rīgas teātrī.

Gada balvas mākslas kritikā ieguvējs saņems naudas stipendiju 1500 eiro apmērā, tāpat tiks pasniegta Jaunā kritiķa/es veicināšanas balvu 500 apjomā.

Žūrijas vērtējumā Anna Auziņa, kas ir bruņojusies ar pamatīgu praktizējošas dzejnieces pieredzi un akadēmiskas literatūrpētnieces bagāžu, savā kritikā koncentrējas uz baudu, ko var sniegt laba dzeja. Viņa ir uzmanīga un jūtīga lasītāja, kurai literārs teksts nav nošķirams ne no ikdienas pieredzes un šī brīža sociālās realitātes, ne no priekšgājēju paveiktā. Tālab viņas kritiķes azarts uzplaiksnī, rakstot par visdažādākajām dzejas grāmatām - sākot no eleganta konceptuālisma un beidzot ar dramatisku dzimtas likteņu atklāsmi. Anna Auziņa nominēta par publikācijām "punctummagazine.lv" un "Domuzīme".

Žūrija uzskata, ka Valda Čakare ir teātra kritikas "Mona Liza". Piekļūstot ļoti tuvu izrādei, Valda Čakare sevi patur noslēpuma un privātuma zonā. Delikātuma un inteliģences aizsegā var atļauties būt gan sarkastiska, gan ironiska, gan arī pašironiska. Valdas Čakaras fundamentālās profesionālās zināšanas un vērīgā acs apvienojumā ar rotaļīgu vieglumu rada pārliecinoši elegantu rakstības stilu. Viņas recenzijas ir aizraujošs intelektuāls piedzīvojums, kuras jo pievilcīgākas padara fakts, ka Valdai Čakarei nav svarīgi uztiept savu patiesību kā pēdējo vārdu. Cilvēks, kurš zina un spēlējas, pasaka savu vērtējumu, dara to nepārprotami un atstāj mūs līdz nākamajai reizei. Valda Čakare nominēta par publikācijām "kroders.lv" un "satori.lv".

Žūrijas ieskatā Stellas Pelšes recenzijas vienmēr izcēlušās ar profesionālu, daudzpusīgās zināšanās balstītu vēstījumu. Aizvadītā gada devums ir ne vien pārsteidzoši apjomīgs, bet izceļas arī ar pārdomāti kritiskiem akcentiem. Vērtējums izgaismojas uz zinātniski padziļināta, pasaules mākslas pieredzē izkopta konteksta fona. Autores personiskā stāja, gan vēsturiskā, gan pastāvīgi atjaunotā un paplašinātā aktuālās mākslas pieredze vērtējumam piešķir izteikti objektīvu kritēriju jēgu. Stella Pelše nominēta par publikācijām Latvijas Mākslas akadēmijas interneta vietnē un "Kultūras Dienā".

Žūrijas vērtējumā Santas Remeres recenzijas par izstādēm, teātra izrādēm un grāmatām ir erudītas, analītiskas, stāstošas, tiešas un atklātas. Rakstot par mākslas darbiem un notikumiem, Remere prot panākt patiesuma un klātbūtnes iespaidu - viņa apraksta pieredzi kopumā, kā tā tiek tverta prātā un jūtās, caur dažādām maņām un sīkām detaļām. Tie ir stāsti, kas rada interesi un vēlēšanos iet skatīties mākslu. Santa Remere nominēta par publikācijām "fotokvartals.lv", "punctummagazine.lv" un "satori.lv".

Žūrija vērtēja recenzijas, kas bija publicētas laika posmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 1. decembrim.

9. janvāra sarīkojumā "NN Nakts" Jaunajā Rīgas teātrī tiks cildināti Gada balvai izvirzītie kritiķi, paziņoti Gada balvas mākslas kritikā un Jaunā kritiķa/es veicināšanas balvas laureātu vārdi.

Šī gada "NN Nakts" devīze ir "Nebeidzamais Neizšķirts", tā būs veltīta mākslas un kritikas mūžīgajai cīņai, kas rada un piedzīvo viena otru. Ceremoniju veido Elīna Gediņa, Rūdolfs Gediņš un Ilmārs Šlāpins, muzicēs Edgars Mākens, piedalīsies Reinis Boters, Āris Matesovičs, Ģirts Bisenieks, indigo, kritiķi un kritizētie.

Biļetes uz ceremoniju nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

Normunda Naumaņa vārdā nosaukto Gada balvu mākslas kritikā 2015. gadā nodibināja Normunda Naumaņa biedrība. Lēmumu par šī gada nominantiem pieņēma biedrības izveidota žūrija: žūrijas priekšsēdētājs filozofs un rakstnieks Ilmārs Šlāpins, Nacionālā kino centra direktore Dita Rietuma, izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore Laima Slava, teātra kritiķe Undīne Adamaite, dzejnieks un literatūrzinātnieks Kārlis Vērdiņš, Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" mākslinieciskā producente, muzikoloģe Baiba Kurpniece, literatūras kritiķe Anda Baklāne un Normunda Naumaņa biedrības valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte.

Normunda Naumaņa Gada balvai mākslas kritikā Kultūras ministrija ir piešķīrusi Nacionālās balvas statusu un atbalsta "NN Nakts" norisi. "NN Nakti" organizē Normunda Naumaņa biedrība.