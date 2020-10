Noskaties! Cēsu 'FonoKlubs' ar optimistisku video svin 12. dzimšanas dienu

Aizvadītajā nedēļas nogalē Cēsu "Fonoklubs" klusā, tomēr saviesīgā gaisotnē svinēja savu 12. Pastāvēšanas gadu esošajās telpās, Rīgas ielā 47, Cēsīs. Pretēji iepriekš ierastajiem koncertiem un dīdžeju performancēm, šogad klubs plašākas svinības nerīkoja, tā vietā piedāvājot digitālu sveicienu.

Iepriekšējos gadus oktobra pirmajā pusē "Fonokluba" jubileja tika svinēta ar bezmaksas koncertiem, uz skatuves kāpjot pazīstamiem pašmāju māksliniekiem, kā arī ar prāvu dīdžeju skaitu, vienā vakarā uzstājoties pat 10 diskžokejiem. Šogad plašās svinības līdz agrai rīta stundai nomainīja svinīga pasēdēšana pārdesmit cilvēku pulkā līdz pusnaktij.

Taču, lai viss nebūtu tik drūmās krāsās, kluba saimnieki brāļi Sildniki, sadarbojoties ar Mārtiņu Purmali (Swamp Edge Studio) un Lauri Mihailovu no dueta "Transleiteris", radījuši nelielu video sveicienu saviem apmeklētājiem, iezīmējot cerību uz gaišāku nākotni.

"Mēs atvērāmies 2008. gadā. Tad bija krīze. Tagad ir 2020. gads – ir jauna krīze. Pārdzīvosim arī to un, cerams, "Fonoklubam" būs vēl daudz gadu priekšā," video norāda "Fono" direktors Lauris Sildniks.

Foto: Lauris Mihailovs

"Pret Covid-19 ierobežojumiem mēs izturamies ļoti atbildīgi. Sākoties pandēmijai martā, mēs pilnībā slēdzām klubu līdz pat jūlija vidum, kad atsākām darbu tikai ar āra terasi. Šī bija pirmā reize, kad 12 gadu laikā bijām slēgti," norāda Sildniks. "Haosu rada nemitīgi mainīgie noteikumi, kas liedz konsekventi plānot savu darbu, kā arī dažādās interpretācijas noteikumiem. Tomēr aicinām gan savus kolēģus, gan apmeklētājus pret situāciju izturēties atbildīgi pēc būtības, kas, cerams, varētu rezultēties ar situācijas normalizēšanos visiem."

"Fonoklubs" tika dibināts 2007. gadā, paralēli festivālam "Fonofest". Pirmo pastāvēšanas gadu tas atradās tagadējās Vidzemes koncertzāles "Cēsis" telpās, taču 2008. gada oktobrī no jauna tika atklāts Rīgas ielā 47, kur tas atrodas aizvien. Šo gadu laikā "Fonoklubā" ir uzstājušies tādi mākslinieki kā Frenks Tērners, "Ewert and the Two Dragons", "Instrumenti", "Skyforger" un daudzi citi. Šobrīd trīs brāļi Sildniki paralēli kluba darbībai rīko arī mūzikas festivālu "Fono Cēsis", kas šogad Covid-19 pandēmijas dēļ nenotika.