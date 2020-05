Aizvadītajā nedēļas nogalē, 16. maijā, Somijā atzīmēja Tautas mūzikas un tautas deju dienu. Pirmo reizi koncerts notika uz virtuālas skatuves tīmekļa vietnē www.kamukanta.fi, un pirmo reizi šajā pasākumā piedalījās Helsinku latviešu deju kopa "Aurora".

"Aurora" festivālam bija sagatavojusi latviešu danču virkni dūdu pavadījumā. Dejotāji tos paši bija filmējuši gleznainās vietās, kur katrs šobrīd, pandēmijas ierobežojumu laikā, uzturas.

"Gluži negaidīti sanāca vareni skati - no Somijas līdz Tanzānijai, no viduslaiku bruņinieku pils Turku līdz greznā baroka Rundālei, no dzestras rīta ausmas līdz ugunīgam saules rietam," saka Kārlis Caunītis, video idejas līdzautors un deju kolektīva repetitors. "Mūsu skaistie un mīļie tautas danči plašajā pasaulē, un visam pāri latviešu senatnīgo dūdu skaņas no viļņu apskalota akmens Baltijas jūras krastā."

Trīs deju – "Garā danča", "Alsungas mugurdanča" un "Rīgas eņģelīša" - pavadījumu īpaši šim priekšnesumam bija aranžējusi un ierakstījusi mūziķe un "Auroras" dejotāja Zane Uitto. Video montāžā jaunas zināšanas un prasmes bija jāapgūst deju kopas mākslinieciskajai vadītājai Aigai Turukai.

Kā raksta deju kolektīva pārstāvji, parādīšanās uz virtuālās skatuves bija liels pārdzīvojums visiem "Auroras" dejotajiem. "Kad sestdienas rītā noklikšķināju tīmekļa saiti un pirmo reizi pēc vairākiem mēnešiem ieraudzīju visus atkal kopā mūsu skaistajos tērpos, man nobira aizkustinājuma asara," saka grupas dejotāja Marija Ribakova, kurai šobrīd nākas uzturēties tālu, tālu, citā kontinentā.

Helsinku latviešu deju kopa "Aurora" dibināta 2016. gadā. Kolektīvs dejo latviešu tautas dejas un latviešu skatuves dejas. Tajā apvienojušies latviešu, somu un citu tautību dejotāji. 2018. gadā "Aurora" piedalījās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, 2019 gadā – Eiropas Latviešu kultūras svētkos Dublinā, Īrijā un XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Kanādā. Grupa uzstājusies arī Somijā, Zviedrijā un Igaunijā. Šobrīd "Auroras" dejotāji turpina iknedēļas mēģinājumus attālināti, tiešsaistē.