Noskaties! Tapusi horeogrāfiska īsfilma – 'Es, stāstot par viņu'

Tapis video mākslasdarbs "Es, stāstot par viņu" (Me. Summer. About Her), kurā, izmantojot breika dejas un akrobātikas elementus, vēstīts par divu cilvēku savstarpējām attiecībām un mūžīgo mīlestības tēmu.

Projekta veidotāji nosaukuši šo darbu par īsfilmu ar horeogrāfijas elementiem. Tajā ir galvenie varoņi, dialogi, dažādas un skaistas lokācijas, sižets un, protams, deja kā galvenais stāsta līdzeklis. Īsfilmas galvenais varonis ir jaunas cilvēks, kuram mīlestība izraisījusi brīnišķīgas, bet sāpīgas sajūtas. "Tiešām, attiecībās viens vienmēr mīl vairāk, "strādā" vairāk un varbūt grib, lai viņu mīlētu vairāk…," saka īsfilmas veidotāji.

Runā projekta idejas autors Jegors Gordejevs: "Pats esmu bijis situācijā, kurā nevar pateikt nevienu vārdu, atdalīties no mīļota cilvēka fiziski un emocionāli… Filmējot, mēs meklējām šo stāvokli, līdzsvara punktus, ierobežojot kustības, lai mīlestība nesabruktu… Kad radās ideja, man nebija skaidrības, kā tas izskatīsies. Horeogrāfija veidojās spontāni. Un te svarīga loma bija partnerei, kurai bija jāuzticas man pilnīgi, piekrīt taisīt kaut ko neizskaidrojamu. Mēģinājām, lieko "nogriezām"... Horeogrāfijas veidošanā palīdzēja balansēšanas pozas no jogas pamatiem, kas tagad kļuvušas par daļu no breika dejas."

Foto: Vitālijs Porsevs

Retro atmosfēru šajā video veido komponista Fransuā de Rubē mūzika no 1967. gada mākslas filmas "Piedzīvojumu meklētāji" (Les Aventuriers). "60. gadu stils, romantika, mīlestība ietekmē mūsu dzīvi arī šodien," saka Gordejevs.

Filmēšana notika Vecāķos, Tūjā, Salacgrīvā, pie Veczemju klintīm, pie Baltās kāpas Saulkrastos, Mangaļsalā, kā arī Vecrīgā.

Ideja, scenārijs un horeogrāfija: Jegors Gordejevs. Lomās un dejo: Jeļena Seidova, Anastasija Mikulova, Jegors Gordejevs (bboy Ego). Operators: Avvakums Petrovs (Masterskaja.lv). Montāža: Avdejs Petrovs. Mūzikas redaktors: Andrejs Žiļskis. Subtitri: Ļena Muraškovska-Boksa. Genādija Špaļikova dzejoli lasa Jekaterina Žiļskaja. Foto autors: Vitālijs Porsevs.