Ieskandinot Latvijas valsts svētku nedēļu, Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā Ģilde" Tautas deju ansamblis "Līgo" (TDA Līgo) publicē jaunu dejas video "Latvietes mīts", kas ir daļa no deju jaunuzveduma ar tādu pašu nosaukumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iedvesmojoties no latviešu a capella grupas "Latvian Voices" tautasdziesmu cikla "Latvietes mīts", "Līgo" mākslinieciskais vadītājs un horeogrāfs Jānis Purviņš radījis deju jaunuzvedumu, kas mītiski paver ceļu uz 2021. gada Vasaras saulgriežos gaidāmo koncertu Valātas pilskalnā, Kazdangā.

"Tautasdziesmu cikla "Latvietes mīts" trauslais, gaišais un pārpasaulīgais skanējums ieveda mītiski radošā ciklā, kas pārtapa deju uzvedumā. To caurstrāvo mīlestība pret Latvijas dabu, cilvēku dzīvi saskaņā ar to, un tradīcijām, kas mantotas no paaudzes paaudzē. Ir patiess prieks, ka dažas no uzveduma "Latvietes mīts" dejām TDA "Līgo" šovasar izdevās nodejot brīvdabas koncertā Kazdangā un ļoti ceru, ka jau nākamgad Vasaras saulgriežos atgriezīsimies Kazdangas pusē, kur Valātas pilskalnā baudīsim īpašu sajūtu koncertu skatītāju klātbūtnē," stāsta Jānis Purviņš.

"Latvian Voices" par radīto tautasdziesmu ciklu teic: "Šis ir stāsts par sievieti no dzimšanas brīža līdz pat dzīves pēdējām dienām. Šajās dziesmās kopā savijas pagātnes, tagadnes un nākotnes balsis. Šīs dziesmas skan balsīs, kurās runāja un dziedāja mūsu mātes. Un viņu mātes un mātes mātes. Šīs balsis rit mūsu dzīslās. Tās pārmantojas. Pārtop. Turpinās."

Video "Latvietes mīts. III daļa" autors Artūrs Vanags, režisore Dārta Apsīte, idejas autors un kolektīva mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš. Dejo Tautas deju ansamblis "Līgo".