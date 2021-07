Noslēdzies 2023. gada Dziesmu svētku pūtēju orķestru koncerta mākslinieciskās koncepcijas konkurss

Konkursā izraudzīta mākslinieciskās koncepcijas iecere un radošā komanda, kas nodrošinās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pūtēju orķestru koncerta īstenošanu 2023. gadā. Konkursā uzvarējusi mākslinieciskā vadītāja Jāņa Retenā un režisores Elīnas Apsītes radītā koncepcija "Spēlējam un svinam pāri laikiem Latvijā".

Kā ziņots, vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku rīkotājs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC), konkursu izsludināja 2021. gada janvārī un kopā saņēma četrus māksliniecisko koncepciju pieteikumus. Konkurss norisinājās divās kārtās – pirmajā, saskaņā ar nolikumu, iesniegtās koncepcijas komisija izskatīja un vērtēja, saglabājot dalībnieku anonimitāti, savukārt otrā kārta bija sarunu procedūra, kuras laikā mākslinieciskās komandas prezentēja iesniegtos radošos plānus un pieteiktā repertuāra saturu.

2021. gada 1. jūlijā komisija, apkopojot abās kārtās iegūto vērtējumu, par labāko atzinusi jau minēto mākslinieciskā vadītāja Jāņa Retenā un režisores Elīnas Apsītes radīto koncepciju ar nosaukumu "Spēlējam un svinam pāri laikiem Latvijā".

Atgādinām, ka XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki ritēs tradīcijas 150 gades zīmē. Radošā komanda paredz koncertu veidot kā ceļu no tradīcijas sākuma līdz mūsdienīgam skanējumam, parādot, cik daudzpusīgs, atšķirīgs un krāšņs ir pūtēju orķestru sniegums.

Pieteikumā vēstīts: "No kā radies pūšamais instruments? Tas sācies no izmauktas niedres stiebriņā iepūstas dvašas, no māla pīlītē iepūstas elpas, no cilvēka gribas radīt, ziņot pasaulei par sevi, savu spēku un varēšanu. No dzīvības elpas, ko cilvēks atdod nedzīvai lietai, un tā sāk skanēt, sāk dzīvot, radot klausītājā un pašā spēlētājā dzīvošanas prieku!" Koncertā iecerēts izcelt 150 gadu laikā atskaņoto un laika pārbaudījumu izturējušo, tautā iemīļoto pūtēju orķestru repertuāru.

LNKC izveidotajā konkursa komisijā darbojās tās priekšsēdētājs Latvijas Nacionālās operas un baleta galvenais diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors un Orķestra diriģēšanas katedras vadītājs Mārtiņš Ozoliņš, Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes profesors un dekāns Ēvalds Daugulis, Valsts izglītības satura centra Vecākais referents Egils Šķetris, komponists, Daugavpils koru apriņķa virsdiriģents, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Kordiriģēšanas nodaļas vadītājs, Daugavpils Latviešu kultūras centra jauktā kora "Daugava" un vīru kora "Forte" mākslinieciskais vadītājs Jevgeņijs Ustinskovs, Valmieras teātra, festivālu, pasākumu, koncertu režisors un aktieris Jānis Znotiņš.

Latvijas pūtēju orķestru diriģenti ar māksliniecisko koncepciju un repertuāru tiks iepazīstināti LNKC rīkotā seminārā rudenī.