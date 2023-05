Noslēgusies pieteikšanās Baltijas Dejas platformai, paziņots starptautiskās žūrijas sastāvs

Noslēgusies pieteikšanās Baltijas Dejas platformai – lielākajam laikmetīgās dejas notikumam Baltijas valstīs. Pasākums, kas iepriekš norisinājies Viļņā un Tallinā, 2024. gada 9.–11. februārī pirmo reizi notiks Rīgā, "Delfi" informē Latvijas Dejas informācijas centra pārstāve Daina Tabūna. Pieteiktos darbus vērtēs starptautiska žūrija piecu ekspertu sastāvā.

Kopumā tika iesniegti 77 kritērijiem atbilstoši pieteikumi divās kategorijās: pilna apjoma dejas izrāde (tostarp arī performances, digitālas izrādes un dejas filmas) un projekta prezentācija jeb pičošana. No Igaunijas saņemti 26 pieteikumi, no Latvijas – 21, no Lietuvas – 30. No katras Baltijas valsts dalībai pasākumā tiks izvēlētas trīs izrādes un piecas prezentācijas. Rezultāti tiks paziņoti 20. jūnijā.

"Baltijas Dejas platformas 2024" žūriju veido:

Jūlija Asperska (Julia Asperska, Polija) – mākslas un kultūras menedžere, kuratore, starptautisko tīklu veidotāja un organizatore. Pašlaik viņa ir asociētā kuratore dejas tirgū "Internationale Tanzmesse NRW" Diseldorfā, Vācijā. Viņa strādā arī par starptautisko attiecību vadītāju Urugvajas horeogrāfei Tamrai Kubasai un viņas organizācijai "Campo Abierto";

Pedru Barreiru (Pedro Barreiro, Portugāle) – mākslinieks, kultūras organizācijas "O Espaço do Tempo" un tās rīkotā festivāla "Portuguese Platform for Performing Arts" mākslinieciskais vadītājs;

Johanna Ikola (Somija) – horeogrāfe, dejotāja, laikmetīgās dejas festivāla "Full Moon Dance" mākslinieciskā vadītāja;

Bušs Hārtshorns (Bush Hartshorn, Apvienotā Karaliste) – viens no ievērojamākajiem Lielbritānijas laikmetīgās skatuves mākslas pārstāvjiem, kurš vairāk nekā 40 gadus darbojies kā kopienas mākslinieks, dramaturgs, izrāžu programmu veidotājs un festivālu mākslinieciskais vadītājs. Pašlaik viņš strādā par dramaturgu un mentoru māksliniekiem Eiropā, Taivānā un Austrālijā;

Gergejs Tallo (Gergely Talló, Ungārija) – kurators un producents, Ungārijas laikmetīgās dejas organizācijas "Workshop Foundation" direktors.

Baltijas Dejas platforma ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgi veidots notikums, kura mērķis ir iepazīstināt ar visu trīs Baltijas valstu dejas mākslu, kā arī sniegt iespēju vietējiem māksliniekiem gūt lielāku ievērību starptautiskā līmenī un veidot jaunus kontaktus ar dejas pārstāvjiem no visas pasaules. Līdz šim pasākums norisinājies 2019. gadā Viļņā, Lietuvā, un 2022. gadā Tallinā, Igaunijā.

Baltijas Dejas platformu organizē Latvijas Dejas informācijas centrs, Lietuvas Dejas informācijas centrs, Igaunijas laikmetīgās dejas platforma "Sõltumatu Tantsu Lava".

Baltijas Dejas platformu atbalsta Baltijas Kultūras fonds.