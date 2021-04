Notiks mākslai un aktīvismam veltīts lekciju cikls

Trešdien, 21. aprīlī, ar radošā provokatora J. Jordan stāstījumu sāksies mākslai un aktīvismam veltīts četru lekciju cikls tiešsaistē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta organizatori no ISSP, tā mērķis ir veicināt izpratni par abu jomu mijiedarbību un izcelt mākslas lomu sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā. Ciklu organizē laikmetīgās fotogrāfijas izglītības platforma ISSP, un uz bezmaksas lekcijām aicināts ikviens interesents.

21. aprīlī pulksten18.30 ar lekciju "Visam pa vidu: māksla un aktīvisms, daba un kultūra, vīrišķais un sievišķais – radošas sacelšanās nebinārās vadlīnijas" tiešsaistē uzstāsies kustības "Atgūsim ielas" (Reclaim the Streets) kustības līdzdibinātājs J. Jordan, aktīvists un radoša personība, kas franču presē dēvēts par "dumpju burvi", bet Lielbritānijā – par "pašmāju ekstrēmistu". Lekcijā J. Jordan dalīsies mākslas aktīvisma piemēros no "Dumpinieciskās iztēles laboratorijas" (Laboratory of Insurrectionary Imagination), apkopojot principus efektīvām un skaistām mākslas aktīvisma formām, kas veidotas, balstoties uz savstarpējas ekoloģiskās saistības idejām. Lekcija notiks angļu valodā, plašāka informācija un saite uz pasākumu "Zoom" platformā pieejama tā aprakstā Facebook.

12. maijā lekciju "Māksla ar nemieru" vadīs Žaņa Lipkes memoriāla direktore, sabiedriskā aktīviste un autore Lolita Tomsone. Viņa pievērsīsies sociāli aktīvai un agresīvai mākslai, pētot aizvadīto gadu spilgtākos piemērus Krievijā, Palestīnā un citās sarežģītās vietās, kā arī rosinās domāt, cik nepieciešama tā ir Latvijā.

2. jūnijā igauņu mākslas teorētiķe un kuratore Airi Trīsberga (Airi Triisberg) runās par politiskā aktīvisma un laikmetīgās mākslas krustpunktiem, īpaši pievēršoties situācijai Baltijas reģionā kopš 2000. gadu sākuma un ilustrējot to ar trim zīmīgām iniciatīvām.

Četru lekciju cikls noslēgsies 15. jūnijā ar režisores, starpdisciplināru mākslas projektu autores Kristas Burānes lekciju "Artivisms Latvijas performatīvajās mākslās. No kauna līdz triumfam".

Lekciju cikls ir daļa no projekta "Māksla un aktīvisms iesācējiem", kas tapis ar mērķi veicināt izpratni par mākslas un aktīvisma mijiedarbību un popularizēt mākslas lomu sabiedrībai svarīgu sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu atspoguļošanā un diskusijas veidošanā.

Visas lekcijas interesentiem būs pieejamas bez maksas, klausoties tās platformā "Zoom" vai ISSP "Facebook" lapā, kurā iespējams sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Projekts "Māksla un aktīvisms iesācējiem" ietver arī iedvesmas un mentoringa programmu māksliniekiem un aktīvistiem. To plānots sākt ar meistardarbnīcu Ruckas mākslas rezidenču centrā Cēsīs šī gada jūnijā un turpināt ar praktiskā darba un konsultāciju posmu līdz septembrim. Programmas izziņošana un norise būs atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī, tāpēc organizatori, biedrība ISSP, aicina sekot līdzi jaunumiem tās mājaslapā, "Facebook" un "Instagram".

Biedrība ISSP jau 14 gadus darbojas laikmetīgās fotogrāfijas jomā, veidojot aktīvu fotogrāfijas vidi Latvijā, izglītojot jauno Latvijas fotogrāfijas autoru paaudzi un veicinot starptautisku apmaiņu.