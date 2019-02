Notiks mākslinieka Antona Vidokla lekcija par krievu kosmismu

Otrdien, 5. martā, pulksten 18.00, Latvijas mākslas akadēmijas jaunajā korpusā notiks mākslinieka Antona Vidokla lekcija "Nemirstību visiem!". Lekcija būs angļu valodā, un to rīko Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju neformālās izglītības programmas "LLMC Vakarskola" ietvaros, portālu "Delfi" informē LLMC pārstāve Ieva Astahovska.

Antons Vidokls lekcijā iepazīstinās ar savu filmu triloģiju (2014–2017), kurā viņš iedziļinās ilgu laiku aizmirstās krievu filozofiskās kustības – kosmisma – ideju nozīmē 20. gadsimtā un šodien. Kosmisma utopiskie principi, kuros apvienojās Rietumu apgaismības un Austrumu filozofija, pareizticības tradīcijas un marksisms, ir iedvesmojušas daudzus nozīmīgus padomju laika domātājus – līdz brīdim, kad viņi kļuva par Staļina režīma represiju upuriem. Kosmisma izveidotājs Nikolajs Fjodorovs (1829–1903) savas dzīves laikā nepublicēja gandrīz nevienu no saviem rakstiem, taču viņa idejas turpinājušās Fjodora Dostojevska, Kazimira Maļeviča, Andreja Tarkovska filmās, kosmonautikas teorētiķa Konstantīna Ciolkovska un daudzu citu krievu intelektuāļu un mākslinieku darbos.

Antons Vidokls kosmisma filmu triloģijā apvieno esejistisku, dokumentālu un performatīvu pieeju, tajās viņš citē Fjodorova un citu šis kustības filozofu un dzejnieku tekstus un izseko kosmisma iespaidam padomju laika padomju laika mākslā, arhitektūrā un inženierprojektos un tajā, kas no tiem atlicis šodien – sākot no Kazahstānas stepēm līdz Maskavas muzejiem. Triloģijas pirmajā daļā viņš atgriežas pie kosmistu domāšanas pamatiem (This Is Cosmos, 2014), otrajā daļā aplūko saikni starp kosmoloģiju un politiku (The Communist Revolution Was Caused By The Sun, 2015) un trešajā daļā inscenē kosmistu centrālo ideju par muzeju kā augšāmcelšanās vietu (Immortality and Resurrection for All!, 2017). Džona Keila un Elianas Radigas mūzika filmā uzbur ilgas pēc savienošanās, sociālās vienlīdzības, materiālās transformācijas un nemirstības – idejām, kas bija kosmistu domāšanas centrā. Vidokles filmas cenšas atdzīvināt kosmistu domāšanas zemstrāvas, kas joprojām turpina paplašināt un iedvesmot šodienas iztēli un pasaules redzējumu.

Antons Vidokls, mākslinieks un ietekmīgās laikmetīgās mākslas informācijas platformas un žurnāla e-flux izveidotājs, ir dzimis Maskavā, šobrīd dzīvo Ņujorkā un Berlīnē. Viņš ir veidojis daudzus starpdisciplinārus un diskursīvus projektus, kas izstādīti redzamākajos laikmetīgās mākslas notikumos, biennālēs un muzejos visā pasaulē – "Documenta 13" Kaselē, 56 Venēcijas biennālē, Bergenas Asamblejā, Šanhajas biennālē, arī 65. un 66. Berlīnes Starptautiskajā kinofestivāla programmā "Forum Expanded", Gvandžu biennālē, Pompidū mākslas centrā Parīzē, "Tate Modern" Londonā, laikmetīgās mākslas muzejā Garāža, Stambulas biennālē, "Haus der Kulturen der Welt" Berlīnē, "Tensta Konsthall" Stokholmā, Amsterdamas "Stedelijk" muzejā un citur.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra neformālās izglītības programma "LLMC Vakarskola" ir sarunu, lekciju, diskusiju un lasīšanas darbnīcu cikls, kas veltīts laikmetīgās un nesenās pagātnes mākslas aktuāliem jautājumiem. Šajā sezonā tās izcels tēmas, kurām veltīta mākslas centra 2019. gada notikumu programma – sociālās utopijas, ģeopolitiskie un kultūrtelpu dalījumi, migrācija un atmiņu politika.

Dalība lekcijā ir bez maksas un iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.