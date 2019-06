Rīgas cirkā jūnija vidū norisināsies vairākas performances – starpdisciplinārie rituāli "Set Sound to Riga Circus/Uzskaņo Rīgas cirku", ko veidos mākslinieces Gudruna Holka un Eva Vēvere.

Rituālā – performancē Gudrunas balss un Evas vizuālās mākslas intervences caurvīs Rīgas cirka telpu labirintu un iesaistīs arī apkārtesošo pilsētvidi. Saskarē ar māksliniecēm un citiem viesiem, ikvienam būs iespēja piedzīvot šo ēku uz jaunas sirdsnots, sola Rīgas cirka pārstāvji.

Daļa no performances būs arī publiski, 12 minūtes gari Gudrunas dziedājumi, kuri norisināsies uz Rīgas cirka arēnas kupola un pāri jumtu korēm būs dzirdami visiem Rīgas iedzīvotājiem un viesiem gan uz Merķeļa, gan Alfrēda Kalniņa ielām (norises laiki sakrīt ar izrādes sākumu laikiem).

Performances notiks 12., 13., 14. jūnijā pulksten 18.00 un 21.00. Savukārt, 15. jūnijā, īpaši organizētās radošajās darbnīcās tiek piedāvāta iespēja uzskaņot Rīgas cirku kopā ar ģimeni (līdz četriem cilvēkiem, vismaz viena pilngadīga dalībnieka pavadībā).

Dāņu skaņu māksliniece, vokāliste un performatore Gudruna Holka (Gudrun Holck) ir izveidojusi "Set Sound to.." koncepciju, kuras ietvaros darbojas kopš 2011. gada.

2018. gada jūnijā projektam "Set Sound To Culture Tower and you" Kopenhāgenā pievienoties tika aicināta vizuālā mākslinece Eva Vēvere, ar kuru kopā tika radīts unikālu 1:1 performanču cikls un vairākas publiskas āra performances īpaši izvēlētā lokācijā "Kulturtarnet Pa Knippelsbro" Kopenhāgenas centrālajā daļā. Šajā kopdarbā, apvienojot medijus, tika izveidota telpiska instalācija torņa ēkā, kurā apmeklētājiem bija iespēja piedzīvot individuāli veltītas performances. "Kulturtarnet Pa Knippelsbro" ir jauna kultūras institūcija Dānijā, kas izceļas ar eksperimentālu un svaigu pieeju, saviem apmeklētājiem piedāvājot šo salīdzinoši nelielo, kādreiz tilta pacelšanas funkcijām izmantoto torni, piedzīvot visdažādākajos veidolos.

Pēc veiksmīgā projekta Kopenhāgenā, mākslinieces nolēmušas turpināt sadarboties, lai izveidotu projektu Rīgā, šoreiz kā lokāciju izvēloties Rīgas cirka ēkas kompleksu un paplašinot auditoriju.

Rīgas cirka rezidenču programma ir radīta ar mērķi būt par jaunu māksliniecisko meklējumu un prakšu starpdisciplināru laboratoriju. Tā paredzēta māksliniekiem, kuri vēlas strādāt pie jaunu cirka izrāžu idejām vai "site-specific" projektiem, kas saistīti ar Rīgas cirku. Vairāk lasīt par programmu – Rīgas cirka mājaslapā.