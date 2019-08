Notiks senās uguns nakts un folkloras festivāls 'Pa Saulei'

Sestdien, 31. augustā, Saulkrastos jau astoto reizi norisināsies folkloras festivāls "Pa Saulei", kas vienuviet pulcēs desmitiem folkloras mūzikas izpildītāju un klausītāju. Festivāla programmā ieplānotas gan sadziedāšanās, danči, gan dažādas meistarklases un lielkoncerts, bet vakara pašā noslēgumā – ugunskura un uguns skulptūru iekuršana jūrmalā, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāve Gita Deniškāne.

Folkloras festivāls "Pa Saulei" norisinās ik gadu, augusta pēdējā sestdienā un tas tiek apvienots ar Baltijas Jūras reģionā vēsturisku tradīciju – ugunskuru iedegšanu visā Baltijas jūras un jūras līča piekrastē – Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Krievijā, Vācijā un arī Latvijā. Mūsu senči Baltijas jūras krastā kūra ugunskurus, lai dotu ziņu saviem kaimiņiem un jūras braucējiem un deviņdesmito gadu sākumā šī tradīcija tika atjaunota. Senās uguns naktī iedegtie ugunskuri šodien kalpo kā simbols Baltijas Jūras reģiona valstu vienotībai. Tā ir cieņas izrādīšana Baltijas jūrai un tās nozīmei reģiona valstu vēsturē un attīstībā. Tāpat pēdējos gados tas arī kalpo kā atgādinājums par nepieciešamību aizsargāt Baltijas jūru no piesārņojuma un izmiršanas.

"Baltijas jūra ir ierakstīta mūsu Latvijas identitātes kodā. Mēs Saulkrastos esam lepni, ka mums ir tā laime augt un dzīvot Vidzemes jūrmalā, tādēļ uzskatām, ka tas ir mūsu pienākums – godāt jūru un to, ko tā devusi simtiem, tūkstošiem gadu garumā. Senās uguns nakts ir skaista, folkloras pavadīta un nozīmīga tradīcija, kas būtu jāpieredz ikkatram iedzīvotājam, tādēļ aicinām pievienoties ikvienu interesentu, kas novērtē jūru, ciena folkloru un vēlas būt daļa no šī skaistā notikuma," stāsta Saulkrastu folkloras kopas "Dvīga" vadītāja Antra Deniškāne.

Visas dienas garumā dažādās vietās Saulkrastos norisināsies tematiskas aktivitātes, kurās piedalīties ir aicināts ikviens, kam tuva folkloras mūzika vai ir vēlme par to uzzināt ko vairāk. Viesus uzņems un aktivitātes vadīs Saulkrastu folkloras kopa "Dvīga" un kopas no dažādām Latvijas vietām – Lēdurgas, Limbažiem, Ugāles, Jaunpiebalgas, Ādažiem, Carnikavas, Vectilžas, Olaines un citām pilsētām. Programmā paredzēta dziedāšanas meistarklase etnodziedātājas Asnātes Rancānes pavadībā, danči un rotaļas Saulkrastu jaunatklātajā Meža parkā, sadziedāšanās Saulkrastu vienā no skaistākajām vietām – Baltajā kāpā, kā arī ekskursija tās apkārtnē ar īpaši neparastu skatījumu uz Saulkrastiem. Vakara kulminācijā norisināsies festivāla lielkoncerts Saulkrastu centrālajā – Saules laukumā, bet noslēgumā – kopīgs gājiens uz Jūras parku un Senās uguns iededzināšana, saules guldīšana un uguns dziesmu dziedāšana.

Pasākuma programmā:

12.00 dziedāšanas meistarklase – ganu gavilēšana k.n. "Zvejniekciems" (meistarklasi vada Asnāte Rancāne)

16.00 koncerts, danči, rotaļas Meža parkā (Svētku ielas un Pirmās ielas krustojums; stacijas mežs)

17.30 Baltās kāpas apskate, sadziedāšanās

18.15 ekskursija Baltās kāpas apkaimē, neparasts skatījums uz Saulkrastiem

19.30 gājiens no Simtgades skvēra uz Saules laukumu (Ainažu 13 D)

20.00 Festivāla Lielkoncerts un kopu sumināšana Saules laukumā( Ainažu 13D)

21.00 Kopīgs lāpu gājiens uz Jūras parku – Senās uguns un uguns skulptūru iededzināšana, Saules guldināšana, uguns dziesmas.

Vairāk informācijas par pasākumu mājaslapā.