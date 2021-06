Ņujorkas MoMA norisināsies semināru cikls ar Baltijas valstu kuratoru un mākslinieku dalību

Trešdien, 2. jūnijā, Ņujorkas Modernās mākslas muzejā (MoMA) sāksies laikmetīgās un modernās mākslas globālo perspektīvu semināru cikls, kurā piedalās arī kuratori un mākslinieki no Baltijas valstīm.

Kā "Delfi" informē kuratore un pētniece Inga Lāce, semināri norisināsies tiešsaistē 2., 3., 9. un 10. jūnijā no pulksten 16 līdz 18 un būs pieejami visiem interesentiem ar iepriekšēju reģistrāciju.

MoMA paspārnē kopš 2009. gada darbojas laikmetīgās un modernās mākslas perspektīvu jeb C-MAP pētniecības programma, kuras uzdevums ir veicināt padziļinātu mākslas vēstures pētniecību no reģioniem ārpus Ziemeļamerikas un Rietumeiropas. Šī programma ir būtiska muzeja sastāvdaļa un dažādo institūcijas skatījumu uz mākslas vēsturi, kolekcijas un programmas veidošanu, iekļaujot atšķirīgus skatījumus no dažādiem reģioniem. Šobrīd šo programmu veido četras grupas, kurās darbojas vairāk nekā sešdesmit muzeja darbinieki no dažādām nodaļām. Grupas fokusējas uz tādiem reģioniem kā Āfrika, Āzija, Centrālā un Austrumeiropa, kā arī Latīņamerika un katras grupas darbību vada pētnieks un attiecīgā reģiona eksperts. Centrālās un Austrumeiropas grupas fokuss šobrīd ir Baltijas valstu māksla.

Šo pētniecības grupu kopīgi rīkotais semināru cikls ar nosaukumu "Virzoties šķērsgriezumā" ("Transversal Orientations") apvieno to pētniecības intereses un ļaus semināru dalībniekiem pārjautāt muzeja darbības virzienus laikmetīgās un modernās mākslas perspektīvu paplašināšanā. "Izmantojot ideju par šķērsgriezumu kā metodi, lai iztēlotos jaunus darbības virzienus, sadarbības tīklus un domāšanas veidus par moderno un laikmetīgo mākslu, šis semināru cikls piedāvā iepazīt dažādu mūsdienu mākslas un pasauļu savijumu," raksta Lāce.

Šo divu nedēļu laikā semināri fokusēsies uz mākslas, pētniecības un kuratoru darba praksēm, kas ļauj pārvarēt tradicionālos priekšstatus par attiecībām starp reģioniem, migrācijas virzieniem, kā arī sociāli un vēsturiski veidojušās binārās opozīcijas starp tādiem jēdzieniem, kā tradicionāls un moderns, cilvēks un daba, vietējais un svešais un citas. Tiks uzdots jautājums, kā šī pārskatīšana var tikt atspoguļota muzeja darbā, kolekcijā, pētniecībā. No Baltijas valstīm semināru ciklā piedalīsies lietuviešu māksliniece Lina Lapelīte (Lina Lapelyte), Tallinas Mākslas nama Korina L. Apostola (Corina L. Apostol), igauņu mākslinieks Jānuss Samma (Jaanus Samma), un to organizē latviešu kuratore, C-MAP programmas Centrālās un Austrumeiropas pētniece Inga Lāce.

Semināra dalībnieki: Ruta Simbao (Ruth Simbao), Korina L. Apostola (Corina L. Apostol), Soravits Songsataja (Sorawit Songsataya), Tsitsi Ella Džadži (Tsitsi Ella Jaji), Laura Andersone Barbata (Laura Anderson Barbata), Lina Lapelīte (Lina Lapelyte), Sandra Benitesa (Sandra Benites), Black Athena, Čije Ikeja (Chie Ikeya), Irmgarde Emelhainza (Irmgard Emmelhainz), Žanīna Tanga (Jeannine Tang), Jānuss Samma (Jaanus Samma).

Organizatori: Vongs Binghao (Wong Binghao), Nensija Dantas (Nancy Dantas), Inga Lāce, Madlēna Mērfija Tērnere (Madeline Murphy Turner).